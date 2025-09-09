Sada se tim povodom oglasila glumica Iva Štrljić.

FOTO: Printskrin Tv RTS / prva

- Dragi Mišo, kakva je samo radost bila sa tobom raditi, tebe poznavati. Hvala za svaki razgovor, sugestiju i priliku. Mnogo sam tužna - napisala je Štrljićeva.

Kada će Mihailo biti ispraćen na večni počinak?

Mihailo Vukobratović biće kremiran u sredu, 10. septembra u 14 časova, na prestoničkom Novom groblju.

Mihailo je 28. juna ove godine doživeo nesreću na snimanju serije, kada je pao i zadobio teške povrede glave i kičme. Od tada je bio hospitalizovan na odeljenju neurohirurgije u KBC Zemun, gde je danas, 7. septembra, preminuo.

On je režirao neka od najvoljenijih ostvarenja domaće televizije, uključujući "Bolji život", "Nije lako biti muškarac", "Otvorena vrata", "Stižu dolari" i "Bela lađa".