Sada se tim povodom oglasila glumica Iva Štrljić.

FOTO: Printskrin Tv RTS / prva

 

- Dragi Mišo, kakva je samo radost bila sa tobom raditi, tebe poznavati. Hvala za svaki razgovor, sugestiju i priliku. Mnogo sam tužna - napisala je Štrljićeva.

Kada će Mihailo biti ispraćen na večni počinak?

Mihailo Vukobratović biće kremiran u sredu, 10. septembra u 14 časova, na prestoničkom Novom groblju.

Mihailo je 28. juna ove godine doživeo nesreću na snimanju serije, kada je pao i zadobio teške povrede glave i kičme. Od tada je bio hospitalizovan na odeljenju neurohirurgije u KBC Zemun, gde je danas, 7. septembra, preminuo.

Pročitajte još

Ova lepa DOKTORKA je TAŠTA Ognjena Amidžića

Ova lepa DOKTORKA je TAŠTA Ognjena Amidžića

15:48

HIT VIDEO: Borko Radivojević zasvirao harmoniku na konju

HIT VIDEO: Borko Radivojević zasvirao harmoniku na konju

15:28

Koliko je Lepi Mića zaradio od rijalitija

Koliko je Lepi Mića zaradio od rijalitija

13:59

ŠEKI OTVORENO: "Rekao sam ćerki - nemaš pojma da pevaš"

ŠEKI OTVORENO: "Rekao sam ćerki - nemaš pojma da pevaš"

13:05

On je režirao neka od najvoljenijih ostvarenja domaće televizije, uključujući "Bolji život", "Nije lako biti muškarac", "Otvorena vrata", "Stižu dolari" i "Bela lađa".

PORODILA SE MILICA MANDIĆ! Dete dobilo ime starije od Hrišćanstva
Sport

PORODILA SE MILICA MANDIĆ! Dete dobilo ime starije od Hrišćanstva

SRBIJA - ALBANIJA PRED PRAZNIM TRIBINAMA?! Alarmantna situacija u borbi za Svetsko prvenstvo u fudbalu!
Sport

SRBIJA - ALBANIJA PRED PRAZNIM TRIBINAMA?! Alarmantna situacija u borbi za Svetsko prvenstvo u fudbalu!

#Iva Štrljić #glumica Iva Štrljić #Iva Štrljić Instagram #VIP
Komentari 0
ХАОС! Ламин Јамал "заробљен" у Турској због сопствене глупости!

HAOS! Lamin Jamal "zarobljen" u Turskoj zbog sopstvene gluposti!