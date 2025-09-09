Neverovatna porodična tragedija potresla je Midlsbro u Velikoj Britaniji. Norman Vajt (61) je preminuo od srčanog udara na sahrani svog sina Dejvida Bejlickog (41), dok je kovčeg sa Dejvidovim posmrtnim ostacima unet u kapelu.

Dejvid je pronađen mrtav krajem jula nakon duge borbe sa zavisnošću, tačno deset godina nakon komemoracije za njegove mrtvorođene blizance. Porodica je verovala da je na putu oporavka.

NJegovo srce nije izdržalo

Na dan sahrane, 21. avgusta, dok su se okupljeni članovi porodice smeštali u kapelu, Norman se iznenada srušio. Šantel, Davidova sestra, rekla je da je prvo pitala: „Gde je tata?“ pre nego što je saznala da se srušio. Foto: Shutterstock

Ubrzo je stigla hitna pomoć i Norman je prevezen u bolnicu, ali uprkos pokušajima reanimacije, nije preživeo. NJegova sestra je bila sa njim u kolima hitne pomoći, a ostatak porodice je na sahrani saznao da je Norman, otac sedmoro dece, preminuo.

- Ovo je kao scena iz tragičnog filma, nešto što nikada ne biste mogli da zamislite. Mislim da je tata umro od slomljenog srca. Videti porodicu okupljenu u tim okolnostima bilo je previše za njega - rekla je Šantel.

Norman nije imao srčanih problema, a njegova porodica ga je videla kao čvrstog čoveka, strastvenog ljubitelja boksa i trenera koji je pomagao drugima.

- Imao je srce veliko kao okean. Svima nedostaje - rekla je njegova sestra.

Dvostruki gubitak ostavio je porodicu u nezamislivom bolu, sa prazninom koju kažu da će biti nemoguće popuniti.

(Mirror)