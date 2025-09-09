Početkom septembra, kada su temperature u Beogradu i dalje letnje i iznad proseka za ovo doba godine, stanovnici Beo Zoo Vrta pronašli su način kako da se rashlade. Naime, jednoj šimpanzi bilo je prevruće, te joj je sinula genijalna ideja.

Kako se može videti na TikTok snimku, jedna šimpanza u Beo Zoo Vrtu dosetila se kako da uz pomoć drvene letve aktivira prskalice za vodu koje se nalaze ispred kaveza.

- Šimpanze odvalile traku sa police, pa pokušavaju da dohvate crevce od prskalica - navodi se u opisu videa stranice "Zoološko društvo".

Majmun je naime uzeo parče drveta, proturio ga kroz rešetke kaveza i bio uporan u tome da se što pre rashladi.

Međutim, nije mu odmah uspelo za rukom, te se vratio u kavez, verovatno smišljajući novi način kako da stigne do svog cilja, a možda su joj i radnici u tome pomogli.

Inače, tokom vrelih letnjih dana, radnici Beogradskog zoološkog vrta rashlađuju životinje tako što ih polivaju vodom, ali i aktiviraju prskalice sa vodom što je bio slučaj krajem jula, kada je su majmuni uživali u "vodenoj izmaglici".