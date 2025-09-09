Za jednog Srbina putovanje na Tajland pretvorilo se u skupocenu lekciju! Naime, dok je bio u poseti čuvenoj "Monkey Beach" na ostrvu Fi Fi, majmun ga je ugrizao za nogu, a lečenje u bolnici morao je da plati vrtoglavih 2.000 evra!

Kako je mladić ispričao na svom TikTok-u, on je uplatio ekskurziju za posetu plaži na kojoj žive majmuni, na ovom veoma popularnom ostrvu. Dok je tamo boravio, uživao je u prelepom prizoru, a onda ga je majmun ujeo za nogu, što se vidi i na snimku koji je objavio.

- Tu su svi bili, smarali majmune i, naravno, slikali se sa njima. Generalno, vrlo stresno okruženje za majmune. I u jednom trenutku, majmun se približio i krenuo je da mi grize nogu - priseća se Srbin.

Morao da primi vakcinu koja košta 1.600 evra, plus troškovi

Kada je stigao u bolnicu lekari su mu objasnili kako sve funkcioniše i rekli da mora da primi vakcinu protiv besnila, koja košta 1.600 evra.

- Morao sam da primim vakcinu koja je koštala oko 1.600 evra plus svi ostali troškovi i tako da to je to. Znači ljudi obavezno se osiguranje kada idete na bilo koji put jer se ovakve stvari dešavaju neočekivano - upozorio je Srbin.

Objava ovog mladića vrlo brzo postala je viralna, komentari su se samo nizali, a neki od korisnika otkrili su da su imali skoro pa isto u iskustvo, dok su se drugi i našalili na račun Srbina.

Jedna žena zbog operacije platila 5.000 evra

- Na Tajlandu za 2.000 evra možeš novu nogu da kupiš i da biraš - našalio se jedan korisnik.

Ipak, jedna žena napomenula je da je zbog operacije žuči morala da plati 5.000 evra.

Inače, Monkey beach je jedna od najpoznatijih destinacija za sve turiste koji dolaze na Tajland. Mnogi dođu samo kako bi se fotografisali sa majmunima, koji se inače uopšte ne boje ljudi.

Do sada nije bilo neki većih incidenata ili napada na turiste, osim što nekad "zavire" u njihove džepove i torbe.

(Blic)