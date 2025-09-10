Iako su mnogi smatrali da će se udati za dugogodišnjeg partnera Mladena Mijatovića, njihova ljubav nije opstala, a voditeljka je sreću posle raskida pronašla u zagrljaju drugog muškarca.

Dea se prisetila teške saobraćajne nesreće koju je doživela.

Voditeljka je ličnim primerom pokazala šta znači biti "rođeni borac", a potom je otkrila ko je srećnik koji je imao hrabrosti da, posle svega, priđe tako snažnoj ženi.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

- Nisam ga pomenula imenom i prezimenom i dobro je što nisam. Pošto gleda sigurno misli ''kako sam hrabar i snažan''. Verovatno teba imati hrabrosti, ali treba imati i manjak kompleksa. Prvo treba nositi breme javne ličnosti, pa onda i breme neke javne ličnost koja je preživela ono što je preživela. To jeste svojevrsna hrabrost i manjak kompleksa - istakla je ona u emisiji "Da se ne lažemo".

