Popularna spisateljica Vedrana Rudan trenutno boluje od teške bolesti, a na društvenoj mreži Fejsbuk i svom blogu u poslednje vreme često se obraća čitaocima.

Sada se oglasila novom objavom te je odlučila da pošalje poruku o teškoj, ali i aktuelnoj temi u Hrvatskoj - pobačaju. Podelila je jedan svoj stari tekst uz izrazito provokativnu poruku u njenom stilu.

- Ovaj tekst posvećujem licemernim ženkama koje reže uvek na isti način ili rokću na istu temu. Odj***te više - napisala je Rudan uz link na svoj stari tekst objavljen na blogu "Devojka u zagrljaju metastaza".

- Nikad ni jedan muškarac na kugli zemaljskoj ne bi smeo da govori o abortusu. Onim bolesnicima koji misle da imaju na to pravo, svaka žena bi trebalo da kaže, odj**i od moje pi***! - napisala je Rudan između ostalog, u tekstu, i dodala: - Ovaj tekst objavljen je 2. 4. 2003. godine u Nacionalu i kasnije u knjizi "Kad je žena kurva, kad je muškarac peder". Aktuelan je svaki put kada dileri straha odluče da se bave ženskim pitanjima. Ceo tekst pročitajte OVDE.

Podsetimo, popularna spisateljica već neko vreme boluje od karcinoma žučnih kanalića, o čemu je ranije govorila na svom blogu. U njena poslednjoj objavi na Fejsbuku priznala je da je, usred očaja zbog bolesti, pronašla snagu zahvaljujući jednoj posebnoj devojčici. Reč je o najmlađoj članici volonterskog udruženja "Srce za nju", devojčici Rozi. Vedrana kaže da joj Roza svojim pogledom pomaže da izdrži teške trenutke na onkologiji.

