Ema Heming Vilis, supruga glumca Brusa Vilisa, koja je nedavno priznala da je supruga, koji boluje od frontotemporalne demencije, smestila u posebnu kuću zbog dobrobiti svojih ćerki, priznala je da ih priprema za očevu smrt.

Foto: Instagram printskrin/emmahemingwillis

- Davanje i dopuštanje devojčicama da imaju malo prostora od Brusa takođe pomaže da se pripreme za njegovu smrt - napisala je Ema Vilis u svojoj knjizi "Neočekivano putovanje", koja je objavljena 9. septembra. Foto: Profimedia

- Znam koliko to zvuči mračno i šokantno, ali to je surova realnost sveta u kojem moram da se snalazim kako bih na najbolji način zaštitila naše devojčice.

Ema je naglasila da ne postoji "tačna vremenska prognoza" za stanje Brusa Vilisa, ali da prosečan životni vek obolelih od FTD-a traje "od sedam do 13 godina od pojave simptoma". Foto: Instagram printskrin/emmahemingwillis

- Ova bolest je užasna, ali daje vam malo prostora da planirate i organizujete život. Mislim da će navikavanje na to da nas tri budemo same u kući ublažiti šok za Mabel i Evelin kada neminovno dođe kraj. Dok se ne pronađe lek, ova bolest će uvek pobeđivati - iskreno je priznala, prenosi NJujork Post.

