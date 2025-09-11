Taj dan odneo je hiljade života, a mnogi ljudi za dlaku su izbegli katastrofu zahvaljujući kašnjenju vozova, prespavanim alarmima ili drugim nepredvidivim okolnostima. Neke od tih neverovatnih priča pripadaju i slavnim osobama.

Majkl DŽekson

Pjevač je trebalo da imati jutarnji sastanak u "Blizancima", ali je noć pre do kasno razgovarao sa majkom i sestrom, zbog čega je zakasnio i nije bio u zgradi kad su tornjevi napadnuti.

FOTO: Profimedia

 

Robert De Niro

Legendarni glumac bio je u NJujorku i sve je posmatrao sa prozora. Kasnije je iskustvo opisao kao nadrealno i zastrašujuće.

- Tog dana, sećam se, bio sam na sastanku i spremao sam se da krenem prema aerodromu na let za Los Anđeles kada me nazvao sin Rafael da mi kaže da je avion udario u Svetski trgovinski centar. Odmah sam otišao kući. Iz svog stana mogao sam da vidim tornjeve, udaljene oko devet blokova. Gledao sam dvogledom kako se plamen i dim dižu iz zgrada. Kad se Južni toranj srušio, bile su vesti i morao sam da se okrenem od prozora prema televizoru kako bih svojim očima potvrdio šta vidim; bilo je nestvarno. Zatim se Severni toranj srušio. Gledati to bilo je neverovatno - ispričao je tada.

Foto: Tanjug/AP

 

Lejdi Gaga

Tada još tinejdžerka, Lejdi Gaga bila je u školi sa prijateljima i posmatrala tragediju sa krova škole. Iako su bili udaljeni od Blizanaca, prizor je nebo ispunio tamom i šokom.

Mark Volberg

Na dan napada glumac Mark Volberg trebalo je da leti letom Amerken Erlajnsa 11 – prvim avionom koji se srušio na Svetski trgovinski centar. Srećom, on i njegovi prijatelji u poslednji trenutak odlučili su da ne lete u Los Anđeles, gde je avion trebalo da ide, već na filmski festival u Torontu.

Foto: Profimedia

 

Godinama kasnije glumac se pohvalio da bi, da je bio u avionu, lično sprečio otmicu.

Set Mekfarlan

Glumac je 10. septembra 2001. ostao budan predugo i popio nekoliko pića previše, zbog čega je zakasnio na aerodrom i potpuno propustio svoj let. Trebalo je da bude putnik na letu 11 Ameriken Erlajnsa, koji su oteli teroristi, a koji se potom srušio u Severni toranj Svetskog trgovinskog centra.

