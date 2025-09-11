Milena Ćeranić je pre nekoliko meseci rekla da se Žiki sve vratilo u životu jer je posle njenog učešća u rijalitiju "Farma", prema njoj ispao nečovek: 

- Nemam lepo mišljenje o njemu, prema meni je ispao nečovek. Umesto da zaštiti moja prava, on je pokušao da zaštiti moje dostojanstvo. Pa, mislim da mu se vratilo - rekla je tada Milena.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Jakšić je priznao da se ogrešio o Milenu posle učešća u rijalitiju "Farma". 

Žika je istakao da je kazna prema pevačima bila rigorozna, ali je takođe rekao da je trebalo razmisliti o svemu. 

Milena ovim Žikinim priznanjem nakon deset godina nije iznenađena, ali očekuje da "Izvini" od njega čuje uživo.

- Znam da svi oni znaju da su pogrešili. Kad lično budem čula izvinjenje i da su pogrešili, možda ću to shvatiti ozbiljno. Takve stvari ne rešavam preko medija. Kad tad će se to desiti, kad postanu ljudi. Sigurna sam da će postati ljudi, makar i za sto godina, jer čovek nekad mora da postane čovek. Svi oni u dubini duše znaju sve, samo je pitanje da li će priznati ili ne - rekla je Milena. 

Foto: V. Danilov

 

- Za Žiku je veliki pomak da kaže da su pogrešili. To je super. Odavno sam napravila te korake i sebi priznala gde sam pogrešila, i da sam trebala više da grešim - poručila je pevačica. 

(Kurir) 

