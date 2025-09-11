Vana Bojović je devojka iz Hrvatske koja putuje svetom i priča o istoriju, kulturi i običajima svih zemalja koje poseti, a kako je otkrila, nedavno je posetila Turkmenistan.

Kako je istakla, ona je u ovoj državi videla razne zanimljivosti, ali i ženu sa maramom u ustima.

Međutim, to nije obična marama, već je u pitanju jašmak.

- Bez obzira na to što sam već posetila sve ove nabrojane države, prvi put sam ovaj običaj videla u turkmenistanskom selu. Osim marame u ustima u javnosti, poneke porodice ovde praktikuju ne komuniciranje žene sa svekrom, niti bilo kojim muškarcem starijim od nje, koji je u muževljevoj porodici, bez obzira na to što s tom porodicom živi - napisala je Vana u opisu videa.

@vannabojovic Bez obzira što sam već posjetila sve ove nabrojane države, prvi put sam ovaj običaj vidjela u turkmenistanskom selu. Osim marame u ustima u javnosti, poneke obitelji ovdje prakticiraju ne komuniciranje žene s ocem muža niti bilo kojim muškarcem koji je u muževoj obitelji stariji od nje. Bez obzira što s tom obitelji živi. #turkmenistan #centralasia #iran #afghanistan #travel #putovanja ♬ emotional sad background(1383128) - MaxRecStudio

Jašmak je zastupljen i u Turskoj, Avganistanu i Iranu, a zahteva da udate žene, dok su u javnosti, nose maramu u ustima kao znak poslušnosti i poštovanja svojih muževa, što podrazumeva negovorenje sa drugim muškarcima.

Vanin video je pregledan više od 468.000 puta i ima više od 700 komentara.

"Koliko tužno", "I posle žene imaju prava", "Koja tuga", "Bože, srce me je zabolelo", pisale su žene pretežno.

(Blic Žena)

