Pevačica Sandra Afrika je gostujući u jednoj emisiji, ispričala kako je izgledala njena saradnja sa mužem ubijene pevačice Jelene Marjanović, Zoranom Marjanovićem.

Foto: ATA images/A. Ahel

Sandri je put do Marine Tucaković, čije su je pesme kasnije proslavile, otvorio upravo Zoran Marjanović, koji joj jea komponovao i aranžirao numeru "Afrika", zahvaljujući kojoj i stekla umetničko ime Sandra Afrika.

Sandra je sada otvoreno govorila o njihovom prvom susretu, koji nije prošao baš najbolje. Foto: I. Marinković

"Ja sam otišla na razgovor kod Zorana Marjanovića. Sela kod njega u studio. Pričam ja s njim, bila sam klinka tad, stavila kačket, obukla neki šorts.. Pravila se sa ga slušam, a zapravo me ništa nije zanimalo. Htela sam majku da ispoštujem, da ne bude da nisam došla.. On je meni tad nudio "Bato, bre" pesmu.. Indi je posle to snimila. Mene to ništa nije zanimalo, bila sam baš klinka. Ja nisam znala ni šta mi on priča. On meni kaže "hajde da mi otpevaš neku pesmu", a ja ga pitala da dođem sutra da mu otpevam. Mrtva ladna sam mu to rekla. I on meni kaže nije problem. Lagan čovek. Pobegla sam odatle i više se nikad nisam javila", rekla je pevačica za Adriatv.

Mondo