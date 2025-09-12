Jelena i njen suprug Jurij, majka i otac Marije Šarapove, rodom su iz Gomelja u Belorusiji, tadašnjem Sovjetskom Savezu. Posle katastrofe u Černobilju 1986. godine odlučili su da napuste rodni kraj - u strahu od posledica radijacije. Tako se porodica preselila u Sibir, gde se 19. aprila 1987. u gradu NJaganj rodila Marija. Već 1989. godine otišli su u Soči, gde je plaovokosa devojčica zelenih očiju prvi put uzela reket u ruke i započela svoj teniski put.

 

Težak period razdvojenosti

Kada je Marija imala sedam godina, otac ju je odveo u SAD kako bi trenirala na najpoznatijoj akademiji na svetu, tačnije kod čuvenog Nika Boleterija. Jelena nije mogla odmah da ih prati zbog viznih ograničenja i ostala je u Rusiji. Marija je kasnije govorila da majku nije videla pune dve godine, a Jelena im se pridružila tek nakon završetka birokratskih procedura.

Za razliku od supruga Jurija, koji je bio stalno uz Mariju tokom turnira, Jelena je retko bila u javnosti. Bila je oslonac iz senke svojoj jedinici i svom mužu, od koga se naposletku razvela kada su ga slava i novac potpuno obuzeli i iskvarili.

Iako se njeno ime ne pojavljuje u medijima često, proslavljena teniserka je više puta istakla da je majka bila njen najiskreniji prijatelj i podrška u privatnom životu.

 

 

Retke javne poruke

Najviše pažnje Jelena je privukla 2020. godine, kada je Marija objavila kraj karijere. NJeno oproštajno pismo, objavljeno u Vogu i Veniti Feru, majka je propratila dirljivim rečima da se "čita u jednom dahu" i da "zna koliko je na njemu radila". Marija je to podelila sa pratiocima na Instagramu, pa je poruka obišla sportske rubrik na portalima i društvenim mrežama širom sveta.

 

 

U leto 2024. Marija je u intervjuu za Gardijan otkrila da, kada joj zatreba pomoć u bašti, "mama preuzima stvar", a kada je pre manje od mesec dana primljena u tenisku kuću slavnih, u emotivnom obraćanju porodici, saradnicima i prijateljima, majku je posebno izdvojila kao "svog najboljeg prijatelja". Otac Juri je tom prilikom plakao, ali Jelena nije bila u publici. Bilo bi to previše potresno za nju, priznala je Šarapova.

I upravo je to odsustvo bilo 'slika i prilika' njenog bivstvovanja u celokupnoj Marijinoj karijeri. Nikada je nismo videli na tribiama, nikad pred kamerama, nikad na događajima. Jelena je retko davala intervjue, nije se pojavljvala ispred objektiva fotoaparata i kamera, ali ni na društvenim mrežama slavne ćerke.

Znali smo kako izgleda na osnovu starih porodičnih fotografija, retkog javnog pojavljivanja pre skoro 20 godina, a kasnije i paparaco fotografija. Marija je jednom podelila njenu fotografiju na svom Instagramu - i to povodom rođendana - ali ono što je, ipak, značajnije od svega - imala ju je uvek (samo) za sebe i uz sebe. Sada i za svog sina Teodora, kog baka obožava da čuva.

