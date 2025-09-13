Mlada glumica je fotografijom pokazala koliko ljubav i prijateljstvo mogu biti moćni i da nemaju granice.

Anica Lazić objavila je fotografiju na kojoj poziraju kreatorka Verica Rakočević, njen 35 godina mlađi suprug, Veljko Kuzmančević, Ristovski i njegova mlađana izabranica.

- Vera nam je napravila palačinke - istakla je Lazićeva.

Dva para su uživala u prijateljskoj i porodičnoj atmosferi uz fenomenalnu hranu i piću. Dokazali su da godine ne znaju za prijateljstvo i ljubav:

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način - rekla je svojevremeno Anica Lazić.

- Izašli smo na večeru sa moje dve prijateljice, koje su doputovale iz Sarajeva. U jednom trenutku Veljko je skinuo neku plehanu burmu koju je nosio i pitao me da li hoću da se udam za njega. Rekla sam "da". Sutradan je otišao kod roditelja da im kaže da se ženi. I to je bilo to - priznala je svojevremeno Verica Rakočević, koja je rekla da je pre toga tretirala svog sadašnjeg supruga kao dete, jer je mlađi od njene mlađe ćerke.

BONUS VIDEO: