Mlada glumica je fotografijom pokazala koliko ljubav i prijateljstvo mogu biti moćni i da nemaju granice. 

Anica Lazić objavila je fotografiju na kojoj poziraju kreatorka Verica Rakočević, njen 35 godina mlađi suprug, Veljko Kuzmančević, Ristovski i njegova mlađana izabranica.

- Vera nam je napravila palačinke - istakla je Lazićeva.

 

Dva para su uživala u prijateljskoj i porodičnoj atmosferi uz fenomenalnu hranu i piću. Dokazali su da godine ne znaju za prijateljstvo i ljubav: 

Pročitajte još

TANAK STRUK I VITKE NOGE: Skinula se Jami u šestoj deceniji

TANAK STRUK I VITKE NOGE: Skinula se Jami u šestoj deceniji

19:00

VEČERAS ULAZE U ELITU 9: Ovo je spisak takmičara

VEČERAS ULAZE U ELITU 9: Ovo je spisak takmičara

18:07

"MOJA NAJDIVNIJA": Ceca u društvu čuvene misice

"MOJA NAJDIVNIJA": Ceca u društvu čuvene misice

17:15

NISU JE VIDELI NA PROSLAVI: Kako izgleda Dejanova supruga?

NISU JE VIDELI NA PROSLAVI: Kako izgleda Dejanova supruga?

16:26

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način - rekla je svojevremeno Anica Lazić.

- Izašli smo na večeru sa moje dve prijateljice, koje su doputovale iz Sarajeva. U jednom trenutku Veljko je skinuo neku plehanu burmu koju je nosio i pitao me da li hoću da se udam za njega. Rekla sam "da". Sutradan je otišao kod roditelja da im kaže da se ženi. I to je bilo to - priznala je svojevremeno Verica Rakočević, koja je rekla da je pre toga tretirala svog sadašnjeg supruga kao dete, jer je mlađi od njene mlađe ćerke.

TRAMP POKREĆE ISTRAGU PROTIV SOROŠA? Milijarder finansira proteste - Demonstranti od njega dobijaju platu za svoju "profesiju"
Planeta

TRAMP POKREĆE ISTRAGU PROTIV SOROŠA? Milijarder finansira proteste - Demonstranti od njega dobijaju platu za svoju "profesiju"

BRUKA I SRAMOTA! Šengun veličao masakr Grka nakon pobede na Evrobasketu
Sport

BRUKA I SRAMOTA! Šengun veličao masakr Grka nakon pobede na Evrobasketu

BONUS VIDEO: 

#Lazar Ristovski #Anica Lazić #VIP #Veljko Kuzmančević #Verica Rakočević #Anica Lazić Instagram
Komentari 0
ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КОШАРЦИ - ЕУРОБАСКЕТ 2025: Распоред нокаут фазе, резултати свих утакмица, групе, табеле!

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!