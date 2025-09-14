Slavica je oduvek bila veoma posvećena porodici i bila je Marinku najveća podrška. Uprkos tome što je u sedmoj deceniji, izgleda savršeno.

Marinkova supruga je odličan primer mnogim ženama kako treba držati do sebe. Na račun njenog izgleda, oni koji je prate na društvenim mrežama imaju samo reči hvale za nju ispod poslednje fotografije.

- Svaka čast kako žena izgleda za svoje godine. Negovano i prirodno - bio je jedan od komentara.

Slavica je pratioce na društvenim mrežama dotakla i nedavnom objavom koje je bila vezana za njenog pokojnog supruga, pevača Marinka Rokvića. Mnogima su suze naišle na oči.

- Legenda kaže, nekada davno volelo se dvoje, volelo se kao niko nikada pre, ni posle njih. Iz te velike ljubavi izrodiše sinove i kćeri. Dadoše im najvrednije što su imali. LJubav. Božansku svetinju ljudskog postojanja.

Uz aminovanje Gospoda koji je izvor upravo te čiste ljubavi. Podizali su decu, živeli kao i sav normalan svet, uz radost, poneku svađu, ljubav, pa red neslaganja. I taman kada su hteli da se posvete jedno drugom, jer deca su otišla svojim putevima, ne dade im se. Iz nekog razloga, ko će ga sada znati kog, od dvoje, od kojih je sve poteklo ostade jedno. Ostade ono jedno da živi ili da mre - napisala je Slavica uz fotografiju sa Marinkom.

