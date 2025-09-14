Jelena Karleuša posle mnogo vremena ponovo je deo Pink televizije. Ovoga leta vlasnik ružičaste televizije Željko Mitrović i pevačica zakopali su ratne sekire i krenuli u saradnju.

Jelena je deo žirija u takmičenju "Pinkove zvezde", a danas je po prvi put gostovala u emisiji "Premijera vikend specijal", koju vodi Bojana Lazić. Foto: ATA images/A. Ahel

Bojana je voditeljka i u muzičkom takmičenju, pa joj je Jelena u toku razgovora rekla kako je čula da ju je komentarisala.

Jelena je odmah Bojani uputila kompliment, te otkrila da je tokom snimanja muzičke emisije gledala kako reaguje na njene šale.

Foto: TV Pink printskrin

- Moram da kažem da sam Bojanu gledala dok smo slušali kandidate i komentarisali. Ona se iskreno smejala iza kamere i imala pozitivne komentare na moj humor. Čula sam šta je komentarisala i to mi se mnogo dopalo - rekla je Jelena.

Bojana je otkrila i da su Jelenina ćerka i njen sin išli u školu zajedno, ali da se nije nikada na roditeljskim sastancima nije srela s Karleušom. FOTO: ATA Antonio Anhel

- Ne idem na roditeljske sastanke, jer su mi deca odlični đaci i nema potrebe da ih proveravam, tvoje dete je muško, pa razumem zašto ideš i treba - bila je iskrena pop diva u emisiji "Premijera vikend specijal".

