Jelena Karleuša je otvoreno priznala da je svesno žrtvovala svoj privatni život zarad karijere, ističući da nije lako živeti s njom. Tom prilikom osvrnula se i na razvod od fudbalera Duška Tošića, naglasivši da danas nemaju nikakav kontakt.

- Kada je reč o mojoj privatnosti, sve je već viđeno, svaki deo mog tela, to više nije ni tabu. Duško nije uspeo da podnese određene stvari. Ne mogu reći da ga razumem, ali sam se borila da brak opstane - pre svega zbog dece. On je divan otac našim ćerkama. I sama sam dete razvedenih roditelja, i nisam želela da moja deca prođu kroz isto, ali desilo se - rekla je Jelena u Vikend premijeri. FOTO: ATA Antonio Anhel

Karleuša je otkrila i da trenutno nema partnera i da nije u potrazi za ljubavlju:

- Želim da poručim ženama da se ne bore za one koji ih ne vole onako kako one vole njih. Nemam novog partnera, niti imam bilo koga. Ne bih volela ponovo da se zaljubim, ne želim da gubim vreme na emocije koje dajem pogrešnim ljudima. Na silu neću biti ni sa kim. Kombinacije svi imamo, ali prava ljubav više nije moj prioritet. Foto: ATA images/A. Ahel

Jelena Karleuša početkom meseca je priznala da je stavila tačku na odnos sa 16 godina mlađim košarkašem Nikolom Jovanovićem, sa kojim je mediji povezuju već mesecima.

- Sećate se one priče od letos da sam u vezi sa onim košarkašem. Kad sam javno rekla u jednoj rečenici da provodimo vreme zajedno, čovek mi je napisao da "ne želi da sva mržnja pređe sa mene na njega" i nikad se više nije javio. A vala ni ja njemu. Niti bilo kome drugom sa mog dugačkog spiska razočaranja - bila je iskrena Jelena na društvenim mrežama.

