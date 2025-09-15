Nedeljko Bajić Baja uprkos činjenici da je jedan od najpopularnijih folk pevača na ovim prostorima retko daje intervjue, pa se o njegovom privatnom životu ne zna mnogo.

On sam uvek je insistirao na kvalitetnim pesmama, muzici, vokalnim sposobnostima, pa i na spotovima za koje nije žalio novca.

“Svet” je svojevremeno pisao da je Baja 2013. započeo emotivnu vezu sa 19 godina mlađom Ivanom, koja se pojavljuje u njegovom spotu “Mokra do gole kože”.

Tokom pet godina zajedničkog života dobili su dvoje dece - sina Marka i ćerku Milicu, da bi se 2018. godine u tajnosti razveli. Foto: Jutjub printskrin/Pink.rs

- Najveća želja mi je da budu zdravi i stabilni ljudi, a čime će se baviti zavisi od njih. Ako budu rešili da postanu pevači, nemam ništa protiv. Pokazaće vreme, kao što je pokazalo i za mene. Vreme uvek pokaže ko smo i šta smo – rekao je Nedeljko Bajić Baja u jednoj od retkih izjava na temu roditeljstva.

Mnogima omiljeni pevač neko vreme je živeo u Novom Sadu, odakle se preselio u Beograd. Ipak, njegov životni put počeo je u malom bosansko-hercegovačkom mestu, Šipovo, gde i danas ima brojne rođake i poznanike.

- Živim u Beogradu, ali često me ima i u Beču. Naravno, i u mom rodnom gradu Šipovo. Kod mene je sve kako treba, sve postižem. U suštini, sve je stvar dobre organizacije i karaktera, a ja sam odgovoran čovek – govorio je Nedeljko Bajić.

(Hello)

