Dušica ne krije da posećuje klinike za plastične intervencije, ali pored onih stvari za ulepšavanje, ona sređuje nos kako bi lakše disala.

I dok otvoreno govori o svom problemu i načinu na koji pokušava da ga reši, tokom početka Elite 9 našla se na meti komentara. Naime, snimci voditeljke iz studija u Šimanovcima sada kruže društvenim mrežama i mnogi ljudi komentarišu da je vreme da promeni doktora.Kako diskutuju na društvenim mrežama, ljudi smatraju da joj nos "nije dobro urađen i da mora da se ide u drugu kliniku".

NJene slike i snimci sa početka nove sezone rijalitija Elita 9 se zumiraju i dele mrežama i svi gledaju u njen nos i komentarišu "da je kriv". FOTO: ATA / M.M.

Dušica: "Pao mi je nos"

Pre nego što će sedmi put otići pod nož, Dušica je govorila o trenutnom stanju.

- Prvo idem da ponovo operišem nos, jer mi je pao i to me nervira gotovo od same operacije. Sad je stvarno došlo vreme da i to rešim, a onda ću se posvetiti ovim drugim stvarima - rekla je tada.

I ovo nije prvi put da ljudi govore o izgledu njenog nosa.

- LJudi mi pišu: "Kad ćeš da operišeš nos?" Neki se stvarno i brinu. "Vidimo da i dalje malo pričaš kroz nos"... A neki napišu: "Jel ti vidiš kakav ti je taj nos?!" Ako vam je moj nos jedini problem, ako vam smeta, onda... Ostavljam lošu energiju kod onoga kod koga je - rekla je ranije Dušica za "24sedam" navodeći da sebe nikada nije smatrala nekom prelepom devojkom.

Blic