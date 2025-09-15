Jednu od najpopularnijih serija bivše Jugoslavije nastala je na osnovu scenaria koji su napisali Siniša i LJiljana Pavić. Režiju potpisuju tri reditelja, između ostalih i Miša Vukobratović koji je nedavno preminuo.

Foto: Arhiva TV Novosti

 

Dvoje od petoro glumaca koji su činili glavnu postavu, više nije sa nama – Marko Nikolić i Boris Komnenić. Svetlana Bojković, Lidija Vukićević i Dragan Bjelogrlić i dalje vredno rade, a neretko se prisete i dogodovština sa snimanja.

Foto: Arhiva TV Novosti

 

Ceca Bojković, koja je igrala čuvenu Emiliju Popadić, profesorku latinskog jezika u gimnaziji, sada je u razgovoru za “Velike priče” otkrila i jedan podata koji je mnoge gledaoce zanimao.

Na pitanje gde je živela porodica Popadić, odgovorila je:

- Ona stara zgrada koja je snimana spolja nalazi se na Kopitarevoj gradini. To je bila adresa stare građanske porodice, koja ima salonski stan sa klavirom – ispričala je glumica.

Pročitajte još

"BIO JE TO LEP PERIOD": Tika prvi put o vezi sa Žake

"BIO JE TO LEP PERIOD": Tika prvi put o vezi sa Žake

19:36

"MALAKSALA SAM, OTEKLA": Pevačica javno zatražila pomoć

"MALAKSALA SAM, OTEKLA": Pevačica javno zatražila pomoć

19:25

Mladi glumac otkrio sve o borbi za potomstvo

Mladi glumac otkrio sve o borbi za potomstvo

18:31

Hasan Dudić hospitalizovan - već dugo kuburi sa zdravljem

Hasan Dudić hospitalizovan - već dugo kuburi sa zdravljem

16:20

Hello

UEFA "PRESEKLA": Evo gde se igra Srbija - Albanija nakon što je FSS tražio da se utakmica izmesti iz Beograda!
Sport

UEFA "PRESEKLA": Evo gde se igra Srbija - Albanija nakon što je FSS tražio da se utakmica izmesti iz Beograda!

RUSIJA I SLOVENIJA ZAPANJENE: Luka Dončić dao 25 miliona dolara Mariji Šarapovoj!
Sport

RUSIJA I SLOVENIJA ZAPANJENE: Luka Dončić dao 25 miliona dolara Mariji Šarapovoj!

#Bolji život #serija Bolji život #adresa zgrade iz serije Bolji život #VIP
Komentari 0
АМЕРИЧКИ ПРОФЕСОР ОТКРИО: Макрон ми је признао да је НАТО крив за рат у Украјини

AMERIČKI PROFESOR OTKRIO: Makron mi je priznao da je NATO kriv za rat u Ukrajini