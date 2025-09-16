Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović stavili su tačku na brak nakon devet godina.

Kako piše "Telegraf", Maja i Danilo su se mirno razišli, a ona će ostati da živi u Italiji. Foto: ATA images/Profimedia

Buran ljubavni život vaterpolo šampiona

Dača Ikodinović sada već iza sebe ima tri braka. Pre Maje, na "ludi kamen" je stao sa pevačicom Natašom Bekvalac sa kojom je dobio ćerku Hanu, a pre toga sa izvesnom Anjom koja mu je rodila takođe ćerku - Andreu.

Nekoliko godina posle teške saobraćajne nesreće iz 2008. kada je motorom udario u auto i teško povredio ruku, Danilo je nikad iskrenije progovorio o razvodu od pevačice Nataše Bekvalac i otkrio da je i pre nezgode njihov brak bio pred krajem.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Dosta vremena je trebalo da se raščisti sve. Bio je razvod braka, nesreća nije uticala mnogo na razvod. To se već raspadalo sa Natašom... Desilo bi se svakako. Novi Sad nikad nije bio moja sredina, to nije moj grad. Tamo sam dolazio i odlazio, bio sam na toj relaciji... Težio sam da se vratim kući u Beograd. Bilo mi je teško zbog svega što je bilo u medijima. Osetio sam olakšanje posle razvoda, kao neki ranac da sam skinuo sa sebe, sa leđa - rekao je Dača jednom prilikom za K1 televiziju i dodao:

- Trebalo mi je dosta vremena da raščistim neke stvari i taj život koji sam živeo pre nesreće. Ubrzo je usledio i razvod sa Natašom, koji mi je bio težak, kao i svakome ko prolazi kroz tako nešto. Mislim da nesreća nije mnogo uticala na naš razvod, već je to bilo pri kraju zbog mnogih drugih stvari. Svašta se tu pisalo i polemisalo, to mi je bilo najteže, jer sam non-stop bio po novinama. I normalan bi poludeo, a ne ja.

Nataša za njega ima samo reči hvale

Osam godina nakon razvoda Nataša je tada u jednom intervjuu za bivšeg supruga imala samo lepe reči, pogotovo kada je reč o njegovom odnosu prema njihovoj naslednici Hani.

- Naš odnos po pitanju Hane funkcioniše besprekorno. Ono što nije valjalo u našem odnosu mi smo odstranili razvodom. Mogu da kažem da je Danilo savršen otac! Ako može razvod da se poželi, ja bih svima poželela razvod kakav smo imali Danilo i ja i odnos koji je usledio nakon toga... Ne odmah, naravno, jer postoji period kada je, normalno, sve sveže, kada su emocije još uzavrele, ali kada je dvoje ljudi normalno mislim da postoji jedan interes, a to je zajedničko dete. To je ono što svakog roditelja treba da tera da svoje emocije stave po strani - ti ne postojiš u ovom slučaju, a ono što je interes tvog deteta je jedino što je važno. Kada se stvari postave tako, onda funkcioniše sve besprekorno - ispričala je pevačica tada za Pink.rs. Foto: ATA images/Antonio Ahel

Jednom prilikom govorila je i o periodu kada je Dača doživeo nesreću, istkla da je to za nju bio najteži trenutak i otkrila da je cigarete počela da konzumira nakon toga.

- Počela sam da konzumiram cigarete nakon Danilove nesreće. Počelo je tako naivno. Nisam znala da ću se uvući u pušački pakao - rekla je Nataša Bekvalac.

Raspakala se pred kamerama

Gostujući jednom prilikom u emisiji Ognjena Amidžića, Nataša Bekvalac se prisetila anegdote sa Dačom:

- Kad smo počeli da se zabavljamo, on je dolazio iz Italije, i ujutru kad se vraćao, želela sam da mu napravim ugođaj i pitam ga "jesi li za moče?" On me pogledao i oduševljeno rekao "u je*ote". On rođeni Beograđanin, ja Novosađanka, pa ga pitam da li voli to da jede.... A on mi kaže "U Beogradu su moče...", a ja brzo kažem da su u Novom Sadu to prženice - ispričala je Nataša koja se rasplakala kada su joj pustili snimak sa njihove svadbe: