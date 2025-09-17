Ime cimera nije objavljeno; istražiocima je rekao da mu je Tajler Robinson (22) javio da potraži poruku ispod tastature nakon pucnjave prošle srede na kampusu Juta Veli univerziteta u gradu Orem, navode tužioci.

Vlasti su rekli da je taj neimenovani cimer bio transrodni muškarac u tranziciji ka ženi i da je bio u romantičnoj vezi sa optuženim.

Evo celokupnog zapisa serije tekstualnih poruka razmenjenih sa navodnim napadačem na dan pucnjave, koje je cimer dostavio istražiocima, a koji je objavio "BBC". Foto: Fejsbuk printskrin

Robinson: "Zaustavi sve šta radiš, pogledaj ispod moje tastature."

[Kada je cimer pogledao ispod tastature, bio je papir na kojem je navodno pisalo: „Dobio sam priliku da uklonim Čarlija Kirka i iskoristiću je.“]

Cimer: „Šta?????????????? Šališ se, zar ne???“

Robinson: Još sam ok, ljubavi, ali zaglavljen sam u Oremu još malo. Ne bi trebalo da prođe mnogo dok ne budem mogao da se vratim kući, ali moram još da pokupim svoju pušku. Iskreno, nadao sam se da ću ovo sačuvati za sebe dok ne umrem. Žao mi je što te uplićem.

Cimer: Ti nisi bio taj koji je to uradio, zar ne???

Robinson: Jesam, žao mi je.

Cimer: Mislio sam da su pronašli ubicu?

Robinson: Ne, uhapsili su nekog budalu starijeg čoveka, pa su ispitali nekog u sličnoj odeći. Planirao sam da odmah posle uzmem pušku sa mesta gde je ostavljena, ali većina te strane grada je bila blokirana. Tiho je, gotovo da mogu da izađem, ali jedan auto i dalje stoji. Foto: TikTok printskrin

Cimer: Zašto?

Robinson: Zašto sam to uradio?

Cimer: Da.

Robinson: Dosta mi je njegove mržnje. Neka mržnja se ne može pregovorima iskoreniti.

Robinson: Ako uspem da neprimećeno pokupim pušku, neću ostaviti tragove. Pokušaću opet da je uzmem, nadam se da su se pomerili. Nisam video ništa da su je našli.

Cimer: Koliko dugo si to planirao?

Robinson: Malo preko nedelju dana mislim. Mogu da se približim mestu ali tu je patrola parkirana blizu. Mislim da su već pretražili to mesto, ali ne želim da rizikujem.

Robinson: Trebalo je odmah da sam je pokupio je čim sam stigao do auta.... Brinem šta će otac da uradi ako ne vratim dedinu pušku... ne znam ni da li ima serijski broj, ali ne bi vodilo do mene. Brinem zbog otisaka - morao sam je ostaviti u žbunu gde sam se presvukao. Nisam imao mogućnosti ni vremena da je nosim sa sobom... možda ću morati da je ostavim i nadam se da neće pronaći otiske. Kako ću, dođavola, objasniti gubljenje ocu...jedina stvar koju sam ostavio bila je puška umotana u peškir...sećaš se kako sam gravirao metke? Ako na Fox News vidim tu poruku možda ću doživeti moždani. Foto: Društvene mreže

Robinson: Obriši ovu prepisku.

Robinson: Moj tata želi fotografije puške... kaže da deda želi da zna ko šta ima, agenti su objavili fotografiju puške i veoma je specifična. Zove me sad, ne javljam se.

Robinson: Otkako je Tramp stupio na funkciju, moj tata je prilično tvrdokorna pristalica.

Robinson: Nameravam da se dobrovoljno predam, jedan od mojih komšija ovde je zamenik šerifa.

Robinson: Ti si sve o čemu brinem, ljubavi.

Cimer: Ja sam mnogo više zabrinut za tebe.

Robinson: Nemoj da govoriš sa medijima molim te. Nemoj davati intervjue ili komentare... ako te policija pita nešto, traži advokata i ćuti.

(Kurir)

