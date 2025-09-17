Ekstremisti su danas organizovali protest protiv održavanja koncerta Momčila Bajagića Bajage u Dugom Selu, opštine Rugvica i Brckovljani.

Ovog vikenda će biti održana dugogodišnja manifestacija „Stara jela iz Dugog Sela“, u kojoj tradicionalno učestvuju pripremom pasulja.

U okviru ovogodišnje manifestacije Grad Dugo Selo je pozvao srpskog muzičara Bajagu, te su saopštili da na događaju neće učestvovati. Foto: ATA images/R. Z.

Kao razlog organizovanja protesta i zabrane koncerta Bajage i instruktora naveli su da novcem hrvatskih građana ne žele da plaćaju srpskog izvođača.

Nakon saopštene odluke Hrvati su pokušali da se "operu" izjavom da "ništa ne zabranjuju i da se ograđuju od bilo kakvih nereda na predstojećoj manifestaciji".

(Jutarnji.hr)

