Ekstremisti su danas organizovali protest protiv održavanja koncerta Momčila Bajagića Bajage u Dugom Selu, opštine Rugvica i Brckovljani. 

Ovog vikenda će biti održana dugogodišnja manifestacija „Stara jela iz Dugog Sela“, u kojoj tradicionalno učestvuju pripremom pasulja.

U okviru ovogodišnje manifestacije Grad Dugo Selo je pozvao srpskog muzičara Bajagu, te su saopštili da na događaju neće učestvovati.

Kao razlog organizovanja protesta i zabrane koncerta Bajage i instruktora naveli su da novcem hrvatskih građana ne žele da plaćaju srpskog izvođača. 

Nakon saopštene odluke Hrvati su pokušali da se "operu" izjavom da "ništa ne zabranjuju i da se ograđuju od bilo kakvih nereda na predstojećoj manifestaciji".

(Jutarnji.hr)

