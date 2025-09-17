Mudri saveti monaha sa Hilandara uvek nam pomažu da izlečimo dušu i prebrodimo nedaće koje su nas snašle, izlazeći iz borbe sa životnim olujama kao bolji ljudi.

Episkop Melentije Hilandarac rođen kao LJubomir Vujić u Valjevu 1857. godine, bio je episkop timočki i hilandarski podvižnik.

Kada se zamonašio dobio je ime Melantije. Iza sebe je ostavio mnoštvo saveta, koji kriju sušrtinu života. Foto:Vikipedija

Smerni Melentije episkop timočki:

Ma šta preduzimao da radiš radi sa strpljenjem pa će ti Bog pomoći u svemu, ma šta se desilo s tobom.

Pazi, ne podaj se tuzi ne budi malodušan.

Budi raspoložen u svemu ma šta činio po volji Božijoj.

Ne jadikuj i ne tuguj zbog rđavih misli koje te napadaju, jer te Gospod neće zaboraviti, naročito ako budeš te pomisli, koje te uznemiruju, muški odbijao. To će ti ujedno poslužiti u duhovnom napredovanju tvome, u čemu će ti i blagodat Božija pomoći.

Hrabrost i junaštvo jeste nepokolebljivost u istini i odbijanje napada neprijateljskih. Ako im ti ne ustukneš, oni će ustuknuti i neće ti više dosađivati.

I danju i noću sećaj se grehova svojih i oplakuj ih.

Neka ti je lice vazda tužna izgleda, da bi se u tebe uselio strah Božji.

Ne smatraj sebe da što vrediš.

Zavoli smernost, ona će ti sve grehe pokriti.

Budi ponizan kroz sve dane života tvoga.

Onoga, koji je slabiji od tebe u dobrim delima, smatraj za sebi ravna, a onoga koji je tebi ravan smatraj za mnogo većega od sebe.

Ne zavidi onome, koji u dobru napredniji od tebe. Prekrasno bi bilo, kad bi ti sve ljude smatrao za veće i bolje od sebe. Tada bi sam Bog bio s tobom.

Ne druži se s gordeljivcem, već sa krotkim i blagim.

Budi u svemu skroman: u pokretu tela, u govoru, u odelu, u sedenju, u ustajanju, u sobi svojoj, u svemu, pred svakim i svačim.

Ako te počnu hvaliti za tvoja dobra dela, ne raduj se tome i ne naslađuj. Skrivaj svoja dobra dela što više možeš. Ne dopuštaj kome da ih iznosi i u opšte potrudi se da te ljudi ne hvale.

Ako bi te ko nevina ukoreo za kakav greh koga ti nisi učinio, ne ljuti se, već se smiri, a Bog će te za to nagraditi.

Navikni jezik tvoj da govori: oprosti mi, pa će se u tebi useliti krotost i smernost.

Ako bi te ko čak i uvredio govori mu: oprosti mi brate, jer ovakva smernost razrušava sve zamke đavolje.

Voli rad. Svima i svakome budi pokoran. Usta nek su ti strpljiva, pa ćeš postati krotak. Krotost i smernost privući će na te oproštaj svih tvojih grehova.

