Mudri saveti monaha sa Hilandara uvek nam pomažu da izlečimo dušu i prebrodimo nedaće koje su nas snašle, izlazeći iz borbe sa životnim olujama kao bolji ljudi.

Episkop Melentije Hilandarac rođen kao LJubomir Vujić u Valjevu 1857. godine, bio je episkop timočki i hilandarski podvižnik.

Kada se zamonašio dobio je ime Melantije. Iza sebe je ostavio mnoštvo saveta, koji kriju sušrtinu života.

Foto:Vikipedija

 

Smerni Melentije episkop timočki:

  • Ma šta preduzimao da radiš radi sa strpljenjem pa će ti Bog pomoći u svemu, ma šta se desilo s tobom.
  • Pazi, ne podaj se tuzi ne budi malodušan.
  • Budi raspoložen u svemu ma šta činio po volji Božijoj.
  • Ne jadikuj i ne tuguj zbog rđavih misli koje te napadaju, jer te Gospod neće zaboraviti, naročito ako budeš te pomisli, koje te uznemiruju, muški odbijao. To će ti ujedno poslužiti u duhovnom napredovanju tvome, u čemu će ti i blagodat Božija pomoći.
  • Hrabrost i junaštvo jeste nepokolebljivost u istini i odbijanje napada neprijateljskih. Ako im ti ne ustukneš, oni će ustuknuti i neće ti više dosađivati.
  • I danju i noću sećaj se grehova svojih i oplakuj ih.
  • Neka ti je lice vazda tužna izgleda, da bi se u tebe uselio strah Božji.
  • Ne smatraj sebe da što vrediš.
  • Zavoli smernost, ona će ti sve grehe pokriti.
  • Budi ponizan kroz sve dane života tvoga.
  • Onoga, koji je slabiji od tebe u dobrim delima, smatraj za sebi ravna, a onoga koji je tebi ravan smatraj za mnogo većega od sebe.
  • Ne zavidi onome, koji u dobru napredniji od tebe. Prekrasno bi bilo, kad bi ti sve ljude smatrao za veće i bolje od sebe. Tada bi sam Bog bio s tobom.
  • Ne druži se s gordeljivcem, već sa krotkim i blagim.
  • Budi u svemu skroman: u pokretu tela, u govoru, u odelu, u sedenju, u ustajanju, u sobi svojoj, u svemu, pred svakim i svačim.
  • Ako te počnu hvaliti za tvoja dobra dela, ne raduj se tome i ne naslađuj. Skrivaj svoja dobra dela što više možeš. Ne dopuštaj kome da ih iznosi i u opšte potrudi se da te ljudi ne hvale.
  • Ako bi te ko nevina ukoreo za kakav greh koga ti nisi učinio, ne ljuti se, već se smiri, a Bog će te za to nagraditi.
  • Navikni jezik tvoj da govori: oprosti mi, pa će se u tebi useliti krotost i smernost.
  • Ako bi te ko čak i uvredio govori mu: oprosti mi brate, jer ovakva smernost razrušava sve zamke đavolje.
  • Voli rad. Svima i svakome budi pokoran. Usta nek su ti strpljiva, pa ćeš postati krotak. Krotost i smernost privući će na te oproštaj svih tvojih grehova.

