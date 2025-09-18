Prema pisanju "Dejli mejla", par je odlučio da ima više privatnosti tokom svoje državne posete Velikoj Britaniji i čak su naručili posteljinu koja je dopremljena iz SAD. Srećom, Vindzoru ne manjka prostora, jer ima preko 1.000 soba, uključujući državne odaje, privatne apartmane, kapele i kancelarije.

Foto: Profimedia

U britanskoj štampi su se odmah pojavile šale o Melanijinoj posebnoj sobi, dok stručnjak za kraljevsku porodicu Alaster Brus objašnjava da glavni gosti u Vindzoru obično dobijaju apartman sa bračnim i odvojenim krevetom, tako da je par mogao biti zajedno - da su to želeli.

Inače, spekulacije o njihovoj bračnoj distanci traju već mesecima: Melanija uglavnom boravi u NJujorku, dok Donald Tramp oblikuje Belu kuću u Vašingtonu prema svojoj viziji. Međutim, odvojene spavaće sobe nisu neuobičajene u britanskoj kraljevskoj porodici - kraljica Elizabeta II i princ Filip su takođe spavali odvojeno, dok kralj Čarls i kraljica Kamila čak žive u odvojenim rezidencijama. Foto: Profimedia

Trampovi ljudi su, prema pisanju britanskih medija, pregledali apartman u Vindzoru i odlučili da kraljevska posteljina "nije dovoljno dobra", pa su poslali svoju. Jedan dvorjanin se našalio da Tramp "nije želeo da uništi kraljevske čaršave tragovima svoje kreme za samopotamnjivanje".

Novinar Majkl Volf je ranije izjavio da su Donald i Melanija "u suštini razdvojeni" i da žive odvojenim životima. Bela kuća ga je zbog toga oštro napala, nazivajući ga prevarantom i lažovom.

"NJujork Tajms" je u maju pisao da je Melanija često odsutna iz javnosti nedeljama, boraveći u svojim stanovima u NJujorku ili na Floridi, dok zvaničnici tvrde da je ona u Beloj kući češće nego što javnost misli. Foto: Profimedia

Kralj Čarls dočekao Trampa ispred zamka Vindzor

Podsetimo, britanski kralj Čarls Treći i supruga kraljica Kamila dočekali su danas američkog predsednika Donalda Trampa ispred zamka Vindzor. Sa Trampom je i njegova supruga Melanija, piše BBC. Foto: Profimedia

Predsednika SAD je dočekala počasna garda nakon čega su Tramp i britanski kralj pozdravili vojnike, nakon čega su intonirane himne SAD i Velike Britanije.

Tramp i kralj su nakon toga ušli sa suprugama u kočiju koja ih je odvezla u zamak gde je gostima priređen svečani ručak.

Tramp je do zamka Vindzor doputovao helikopterom iz rezidencije američkog ambasadora u Londonu, a po sletanju su ga dočekali princ i princeza od Velsa Vilijam i Kejt.

Ovo je prva zvanična poseta Trampa Velikoj Britaniji u drugom mandatu.

(Blic)

BONUS VIDEO: