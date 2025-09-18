Prijatelji i fanovi se opraštaju od slavnog glumca emotivnim rečima. Poznati holivudski glumac i fotograf Bred Everet Jang (46) tragično je izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu 134 u SAD, Kolorado, potvrdio je njegov PR menadžer.

NJegov automobil udario je vozač koji se kretao u pogrešnom smeru, a Jang je zbog zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Drugi vozač hitno je prebačen u bolnicu.

 

 

Jang je bio prepoznatljivo ime u svetu fotografije, sarađujući sa prestižnim magazinima poput "Vanity Fair", "Vogue" i "The Hollywood Reporter". NJegov objektiv beležio je lica brojnih zvezda, među kojima su Dejvid Harbur, Sara Mišel Gelar i Set Grin.

Kao glumac, pojavljivao se u popularnim serijama kao što su "Grey's Anatomy", "Boy Meets World" i "Charlie’s Angels".

Osim toga, osnovao je i kampanju "Dream Loud Official", sa ciljem da se umetnost i muzika vrate u američke škole, ističući kreativnost kao "neizostavan deo obrazovanja".

NJegov PR menadžer Pol Kristensen izjavio je za "The Hollywood Reporter":

"Bredova strast prema umetnosti i ljudima koji stoje iza nje bila je nenadmašna. On je svoj život posvetio očuvanju umetnosti i u tome je u potpunosti uspeo.“

 

 

Na društvenim mrežama pojavile su se brojne emotivne poruke kolega i prijatelja. Glumac Kris Mekena iz serije "General Hospital" podelio je fotografije koje je Jang napravio samo nekoliko nedelja ranije, uz reči:

"Ove fotografije nastale su pre par nedelja. Nećemo ponovo videti nekog poput njega."

NJegov kolega Peri Šan dodao je: "Bred Everet Jang bio je jedan od najljubaznijih i najvelikodušnijih ljudi koje sam upoznao. U svetu punom cinizma, isticao se neverovatnim optimizmom. Često nije želeo ni da uzme novac za fotografije, želeo je samo da pomogne kolegama."

(Mondo)

