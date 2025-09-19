Rak – srce koje ne zna da se štiti

Rak je najodaniji znak Zodijaka. NJegova vernost nije glasna, nije dramatična – ona je svakodnevna. Rak pamti sitnice, čuva poruke, vraća se na mesta gde ste se smejali. I ostaje.

Čak i kad zna da ga ne cene. Čak i kad ga ignorišu. On se nada da će neko primetiti koliko daje. Da će neko reći: „Hvala ti što si tu.“

Lojalnost koja boli – ali ne prestaje

Rak ne zna da se isključi. Kad voli, voli svim bićem. I kad ga povrede, on ne uzvraća. On se povuče, ćuti, ali ostaje prisutan. NJegova lojalnost nije slabost – to je izbor. Foto: Profimedia

U svetu brzih odnosa i emotivne površnosti, Rak je relikt prošlih vremena. On veruje u trajnost. U to da se ljudi ne odbacuju kad postane teško.

Kako prepoznati Raka u svom životu?

To je onaj prijatelj koji se javi kad svi zaborave. Onaj partner koji pamti datum kad ste prvi put razgovarali. Onaj član porodice koji ćuti, ali uvek zna kad vam treba zagrljaj.

Rak ne traži priznanje. Ali ga zaslužuje.

(Krstarica)