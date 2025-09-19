Pre dva meseca je Žika Jakšić imao moždani udar, a sada se već vratio na snimanje emisije "Nikad nije kasno".

- Primetio sam da nerazgovetno pričam, onda sam se obukao, nije me uhvatila panika. Pozvao sam vozača koji me je odvezao u KBC Bežanijska kosa, oni su odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar. Onda su me odvezli u bolnicu Sveti Sava koja je specijalizovana za te vrste bolesti. Kada sam već ušao, hiljadu doktora oko mene. Oni su me preuzeli. Uveli su mi terapiju, krenulo je razređivanje krvi, skener glave, hiljadu čuda – rekao je on. Foto: V. Danilov

On je otkrio i kako je sebe motivisao u teškim momentima.

- Kada dođu tako neke delikatne situacije u životu, vrlo sam pribran i racionalno sam pristupio tome. Meni su već treći, četvrti dan rekli da nije oštećen mozak posebno. Da imam nešto malo što se vidi u dubini mozga, ali da će to da prođe. Predvideli su da ću da se oporavim, e sad, niko ne zna koliko će taj oporavak da traje. Predviđali su dva, tri meseca do potpunog oporavka. Meni je bilo važno da će rezultat na kraju biti potpuni oporavak. Onda sam ja strpljivo, svaki dan logoped, fizio-terapija, dan za danom. Evo dva meseca kasnije, ispravio sam se – istakao je Žika za Grand. Foto: ATA images

On je sada okupiran snimanjem emisije "Nikad nije kasno", a kaže da ne razmišlja o tome šta će biti sutra.

- Odgovor je tu, ja sam ovde u novoj sezoni. Treba da počnemo sa snimanjem, nadam se da će biti sve u redu. Obično ne pričam ovako dobro, ali ovde imam inspiraciju, uz pomoć publike, mislim da ću danas biti onaj stari, bar danas. Sutra još nije bitno, ali biću još bolje – zaključio je Žika.

BONUS VIDEO: