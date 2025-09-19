On je poslao Bešiću sliku, koji su napravili korisnici Down syndrom centra u Banjoj Luci.

Đajić je objavio fotografiju prepiske sa Bešlićem koja je posle toga usledila, gde mu je legendarni pevač otkrio da je drže u bolničkoj sobi i poručio je da ih voli.

- Naš dragi Halid nam se zahvalio na lepim željama za što skorijim ozdravljenjem. Volimo te svim srcem - ja i moji drugari iz Daun sindrom centra Banja Luka.

Inače, od ranije je poznato da su Đajić i Bešlić prijatelji, a Đajić mu je spasio život tako što je otkrio suženje na krvnim sudovima.

Pročitajte još

NAKON 3 GODINE - KRAH: Raskinuli Monika Beluči i Tim Barton

NAKON 3 GODINE - KRAH: Raskinuli Monika Beluči i Tim Barton

14:21

ČETIRI GODINE BOLA Oglasila se Brena u vezi Marininog pomena

ČETIRI GODINE BOLA Oglasila se Brena u vezi Marininog pomena

14:09

NIJE TINA Evo pod kojim imenom je pevačica započela karijeru

NIJE TINA Evo pod kojim imenom je pevačica započela karijeru

13:45

ODBILA BROJNE HITOVE: Ove pesme Nada nije želela da snimi

ODBILA BROJNE HITOVE: Ove pesme Nada nije želela da snimi

13:17

KOGA BRIGA ZA BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA? Ana Ivanović: Ne želim da ovo ikada prestane!
Sport

KOGA BRIGA ZA BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA? Ana Ivanović: Ne želim da ovo ikada prestane!

MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju
Sport

MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju

BONUS VIDEO:

#Halid Bešlić #pevač Halid Bešlić #bolnica #VIP
Komentari 0
ТРАМП ПРОГЛАСИО АНТИФУ ЗА ТЕРОРИСТИЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ

TRAMP PROGLASIO ANTIFU ZA TERORISTIČKU ORGANIZACIJU