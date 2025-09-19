On je poslao Bešiću sliku, koji su napravili korisnici Down syndrom centra u Banjoj Luci.

Đajić je objavio fotografiju prepiske sa Bešlićem koja je posle toga usledila, gde mu je legendarni pevač otkrio da je drže u bolničkoj sobi i poručio je da ih voli.

- Naš dragi Halid nam se zahvalio na lepim željama za što skorijim ozdravljenjem. Volimo te svim srcem - ja i moji drugari iz Daun sindrom centra Banja Luka.

Inače, od ranije je poznato da su Đajić i Bešlić prijatelji, a Đajić mu je spasio život tako što je otkrio suženje na krvnim sudovima.

BONUS VIDEO: