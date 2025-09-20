U emotivnom obraćanju Jolanda je priznala da joj je teško da gleda sopstveno dete kako tiho pati i da u tim trenucima oseća duboku nemoć.

Kako je naglasila, hronični neurološki oblik lajmske bolesti spada u "nevidljive invaliditete" koje je teško objasniti drugima, a bol kroz koji prolazi njena ćerka opisala je kao "nepoznati pakao". Foto: Profimedia

Jolanda se i sama bori sa istom bolešću od 2012. godine, ali je istakla da je poslednjih godina manje govorila o sopstvenim problemima kako bi bila potpuno posvećena podršci porodici i oboleloj ćerki Beli Hadid.

Belina majka se oglasila neposredno nakon što je manekenka sama na Instagramu podelila fotografije iz bolnice, uz poruku izvinjenja fanovima što je često odsutna iz javnosti, dodavši da ih voli i da se nada da će se uskoro vratiti.

Podsetila je da Bela još od 2012. godine boluje od lajmske bolesti, zajedno sa majkom i bratom Anvarom i da joj je život od tada obeležen brojnim iskušenjima.

U obraćanju se osvrnula na Belinu snagu i hrabrost, nazivajući je "ratnicom" i osobom koja se neumorno bori za svoje zdravlje, uprkos neuspešnim terapijama i stalnim razočaranjima.

Dodala je da nijedno dete ne bi smelo da prolazi kroz bol koji Bela oseća i da ona zapravo godinama ne živi punim životom, već uči kako da opstane u, kako je opisala, "zatvoru sopstvenog tela i paralisanog uma".

Pored izražene tuge, Jolanda je poručila da oseća ponos i ljubav prema ćerki, obećavši joj da će joj uvek biti oslonac i da će je pratiti kroz svaki korak lečenja, bez obzira koliko taj put trajao. Uverena je da čuda postoje i da se nada bržem oporavku, naglašavajući da će se zajedno boriti za bolje dane.

"Posmatrati svoju ćerku kako u tišini pati bilo je najdublji osećaj bespomoćnosti koji sam ikada doživela. Nevidljiva priroda hronične neurološke lajmske bolesti teško se objašnjava i razume. Pokušavam da budem primer na našem zajedničkom putu kroz bolest, ali moj lični bol ne može se uporediti sa onim što osećam gledajući svoju ćerku."

Foto: Profimedia

Lajmska bolest je bakterijska infekcija koju prenosi krpelj. Bolest se najčešće manifestuje kao crveni osip u obliku "meta" ili kružnog oblika oko mesta ujeda krpelja, praćen simptomima poput groznice, umora, glavobolje, bolova u zglobovima i mišićima.

Ako se ne leči na vreme, infekcija može zahvatiti zglobove, srce i nervni sistem, dovodeći do ozbiljnijih komplikacija.

U Srbiji godišnje oboli oko 400 osoba od lajmske bolesti. Samo u Beogradu, u proseku, svakog dana 30 osoba prijavi ujed krpelja. Za poređenje, među insektima koji prenose infektivne bolesti na ljude i životinje, samo komarci prenose više bolesti od krpelja.

(Informer)

