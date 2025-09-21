Tako je bilo i u emisiji „Grand Specijal“, gde je Dragana Katić, u društvu svoje prijateljice Vesne Milanović, iskreno i duhovito govorila o tome kako izgleda njen savršeni nedeljni ritual.

Ona je tom prilikom otkrila i jednu pomalo neobičnu fobiju koja ju je pratila godinama.

- Nedelja je stvarno dan za odmaranje, znači budim se kad hoću. Skuva se kafa pa ide jutarnji brifing, da ispričamo šta se desilo sve u noći između subote i nedelje (smeh), šta ima novo na Instagramu, TikToku i da ogovaramo - otkrila je Dragana aludirajući na svoju prijateljicu Vesnu Milanović. Foto: M.M./ATAImages

Voditeljka i njena prijateljica Vesna Milanović zamolila je Draganu da otkrije u emisiji od čega ona ima fobiju.

- Mislim da gledaoci znaju! Imam fobiju od kuhinje, da! Izguglala sam to i stvarno ima pravi naziv, ali nisam upamtila kako se stručno zove. Kad uđem u kuhinju drhtim. Ne volim iskreno i drago mi je da su moja deca sazrela i shvatila to i prihvatila. Kuvam, ali ne volim da kuvam - otkrila je Dragana Katić.

