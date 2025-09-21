Tako je bilo i u emisiji „Grand Specijal“, gde je Dragana Katić, u društvu svoje prijateljice Vesne Milanović, iskreno i duhovito govorila o tome kako izgleda njen savršeni nedeljni ritual.

Ona je tom prilikom otkrila i jednu pomalo neobičnu fobiju koja ju je pratila godinama.

- Nedelja je stvarno dan za odmaranje, znači budim se kad hoću. Skuva se kafa pa ide jutarnji brifing, da ispričamo šta se desilo sve u noći između subote i nedelje (smeh), šta ima novo na Instagramu, TikToku i da ogovaramo - otkrila je Dragana aludirajući na svoju prijateljicu Vesnu Milanović.

Foto: M.M./ATAImages

 

Voditeljka i njena prijateljica Vesna Milanović zamolila je Draganu da otkrije u emisiji od čega ona ima fobiju.

- Mislim da gledaoci znaju! Imam fobiju od kuhinje, da! Izguglala sam to i stvarno ima pravi naziv, ali nisam upamtila kako se stručno zove. Kad uđem u kuhinju drhtim. Ne volim iskreno i drago mi je da su moja deca sazrela i shvatila to i prihvatila. Kuvam, ali ne volim da kuvam - otkrila je Dragana Katić.

Pročitajte još

Nina Badrić i Nataša Ninković zajedno na Ostrogu

Nina Badrić i Nataša Ninković zajedno na Ostrogu

16:03

"POZVAO ME DA PEVAO DUET": Pevačica se prisetila Darka

"POZVAO ME DA PEVAO DUET": Pevačica se prisetila Darka

15:54

MIRA O RADMILOVIĆU: Bio je mizantrop, nije voleo ljude

MIRA O RADMILOVIĆU: Bio je mizantrop, nije voleo ljude

15:46

"Brata sam upoznao tek sa 22 godine"

"Brata sam upoznao tek sa 22 godine"

15:03

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!
Sport

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

SRBIJA U NEVERICI: Angelina Topić u velikoj drami osvojila medalju na Svetskom prvenstvu i odlučila - ovo
Sport

SRBIJA U NEVERICI: Angelina Topić u velikoj drami osvojila medalju na Svetskom prvenstvu i odlučila - ovo

BONUS VIDEO:

#Dragana Katić #voditeljka Dragana Katić #kuhinja #VIP
Komentari 0
ДВА ВЕЛИКА НОВИТЕТА ПРВИ ПУТ ПРЕДСТАВЉЕНА НА ПАРАДИ: Погледајте моћну летелицу "Хермес 900" и ракетни систем "ПУЛС"

DVA VELIKA NOVITETA PRVI PUT PREDSTAVLJENA NA PARADI: Pogledajte moćnu letelicu "Hermes 900" i raketni sistem "PULS"