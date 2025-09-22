Na društvenim mrežama brojne kolege se opraštaju od Envera. Među njima je i glumac Mima Karadžić. On je podelio koleginu fotografiju i napisao potresnu poruku. 

- Enver Petrovci. Poslednji pozdrav velikom glumcu i dobrom kolegi. Putuj prijatelju - napisao je Karadžić uz sliku prijatelja.

 

 

Glumio je u poznatim ostvarenjima, poput: "Lud zbunjen normalan, "Senke nad Balkanom", "Biser Bojane"...

"SVESTAN DA JE SITUACIJA OZBILJNA": Nove informacije o Halidu

JESI LI RAVNOZEMLJAŠ? Nigor opet obrazložio svoju teoriju

"Morala sam da prihvatim NANOGICU"

STAVLJA TAČKU NA POROK: Jovana mu se predala posle gubitka

Govorio je da mu se rad Radoša Bajića jako dopada i planirao je da napravi nešto slično kao i on za albanske prilike. Plan je bio da adaptira 25 epizoda: 

- Biće isto mesto događaja u seriji, taj dijalog, tu jednostavnost koju vrlo volim kod Radoša Bajića. Zbog toga narod voli da to gleda. To ću da ukradem od Radoša. I adaptiraću prilike, recimo, ako je tamo crkva, kod mene će biti džamija. Kod nas je malo veći problem ta crkva jer kod Albanaca ima tri crkve - katolička, pravoslavna i islamska. Ne znam kako ću to da rešim. Jer ja želim da adaptiram seriju pre svega za publiku u Albaniji. Ubaciću i Kosovo, ali je moja zamisao da serija bude za albanske prilike - rekao je tada.

Foto: N. Skenderija

 

Enver je govorio da su ga je jako poštovali u Tirani.

- Koja mi televizija da pare, ta će je dobiti. Albanske televizije su jako dobre, imaju puno para, i na Balkanu su apsolutno najbolje. Imaju tri dobre privatne televizije. Državna nema ambicija. Privatne TV kuće su jako ozbiljne i jako me poštuju. Ne bih im predlagao nešto za šta ne mislim da će imati uspeha.

