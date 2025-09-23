- Što je babi milo, to joj se i snilo. Samo što je juče baba spavala ceo dan. San je bio baš sadržajan. Inače, moja poslednja veza je bila sa mojom bivšom suprugom Sonjom, a gospođici preporučujem da jedno vreme ne spava. Ovakvi snovi mogu da ostave trajne posledice, ako već nije kasno - rekao nam je Lukas.

- I da vam dam konkretan odgovor na vaše pitanje. U vezi sam u životu bio sa pet žena. To su moje tri supruge, bivše, i dve ženske osobe sa kojima sam bio u vezi između brakova. Odgovorno tvrdim da nijedna od njih nije ova gospođica Atina, koju uzgred, poznajem - rekao je Lukas za Blic.

"Uvek je tu za mene"

Pevačica tvrdi da je s Lukasom u emotivnoj vezi.

- Istina je, posle nekoliko godina druženja Aca i ja smo počeli da se zabavljamo. On inače živi u Novom Sadu, nije više u Beogradu. Dok je bio u Beogradu, bilo nam je lakše da se viđamo. Sad, kad je prešao tamo, malo nam je teže i ređe se viđamo. I on čovek radi konstatno, kao i ja, evo ja sam ostala bez glasa na šabačkom vašaru, jedva pričam. Veliki sam borac, borim se sama. Ovo je prvo priznanje na ovu temu, ne bih možda ni s vama pričala o svemu ovome, ali si mi dao dokaz u oči, nisam mogla da te gledam i lažem. Ispala bih nečovek. To je to, priznajem da sam bila sa Acom Lukasom u odnosu, i dalje sam, u kontaktu smo, i o njemu imam samo reči hvale. Dao mi je najlepše savete i uvek je tu za mene - rekla je pevačica za Republiku.

