Devojčica stara godinu i tri meseca preminula je 12. septembra u Laćarku, kada je kako se sumnja, usled nebrige majke M.S. (20) koja ju je navodno ostavila samu, pala niz stepenice u porodičnoj kući. Zbog sumnje da je zanemarila dete uhapšena je devojčicina majka, a na društvenim mrežama rodbina i prijatelji dele potresne objave u čast stradale devojčice.

Među neutešnim članovima porodice je i devojčicina baka koja je na mrežama objavila umrlicu devojčice i potresne reči:

- Nema više sunca, nema bela dana. Ostala je reka suza i na srcu rana. Šta mi vredi mladost, šta mi vredi snaga. S tobom ode moja radost preko kućnog praga. Moja unuka me je rano, prerano, napustila.

Foto: Društvene mreže

 

 

Majka M.S. (20) je uhapšena i osumnjičena za nasilje u porodici, nakon što je beba pala sa stepeništa u kući u Laćarku. Sumnja se, kako saznajemo, da je majka i pre zanemarivala devojčicu (1), a uhapšena je nakon što su rezultati obdukcije otkrili strašne detalje.

Pročitajte još

NESREĆA KOD NOVOG SLANKAMENA Sudar dva automobila i autobusa

NESREĆA KOD NOVOG SLANKAMENA Sudar dva automobila i autobusa

15:03

TRAGEDIJA: Beba pala niz stepenice i umrla, uhapsili majku

TRAGEDIJA: Beba pala niz stepenice i umrla, uhapsili majku

13:42

Ženu udario kamion u Kragujevcu

Ženu udario kamion u Kragujevcu

12:17

Tužilaštvo dobilo detaljnu analizu slučaja Danke Ilić

Tužilaštvo dobilo detaljnu analizu slučaja Danke Ilić

10:58

Kako se sumnja, devojčica je pre tragedije imala strašne povrede.

Devojčica (1) pre tragedije imala slomljenu ruku

Prema nezvaničnim informacijama, majka je tvrdila da je u trenutku nesreće bila na poslu, dok su ostali članovi porodice davali različite iskaze o tome ko je bio sa detetom. Policija istražuje i prethodne povrede deteta, uključujući slomljenu ruku i povrede glave.

Dostupni podaci ukazuju da je devojčica i ranije bila primana u bolnicu zbog povreda, što je izazvalo sumnje na moguće zanemarivanje i nasilje u porodici.

(Blic)

PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju
Sport

PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Sport

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko

BONUS VIDEO:

#Poginula devojčica #hapšenje #potresne reči #umrlica #Srbija vesti #Laćarak vesti #beba pala niz stepenice #beba pala niz stepenice i umrla #crna hronika vesti #poginula beba u Laćarku
Komentari 0
БРУКА И СРАМОТА! Ево колико је Ангелина Топић зарадила освајањем бронзе на Светском првенству

BRUKA I SRAMOTA! Evo koliko je Angelina Topić zaradila osvajanjem bronze na Svetskom prvenstvu