Devojčica stara godinu i tri meseca preminula je 12. septembra u Laćarku, kada je kako se sumnja, usled nebrige majke M.S. (20) koja ju je navodno ostavila samu, pala niz stepenice u porodičnoj kući. Zbog sumnje da je zanemarila dete uhapšena je devojčicina majka, a na društvenim mrežama rodbina i prijatelji dele potresne objave u čast stradale devojčice.

Među neutešnim članovima porodice je i devojčicina baka koja je na mrežama objavila umrlicu devojčice i potresne reči:

- Nema više sunca, nema bela dana. Ostala je reka suza i na srcu rana. Šta mi vredi mladost, šta mi vredi snaga. S tobom ode moja radost preko kućnog praga. Moja unuka me je rano, prerano, napustila. Foto: Društvene mreže

Majka M.S. (20) je uhapšena i osumnjičena za nasilje u porodici, nakon što je beba pala sa stepeništa u kući u Laćarku. Sumnja se, kako saznajemo, da je majka i pre zanemarivala devojčicu (1), a uhapšena je nakon što su rezultati obdukcije otkrili strašne detalje.

Kako se sumnja, devojčica je pre tragedije imala strašne povrede.

Devojčica (1) pre tragedije imala slomljenu ruku

Prema nezvaničnim informacijama, majka je tvrdila da je u trenutku nesreće bila na poslu, dok su ostali članovi porodice davali različite iskaze o tome ko je bio sa detetom. Policija istražuje i prethodne povrede deteta, uključujući slomljenu ruku i povrede glave.

Dostupni podaci ukazuju da je devojčica i ranije bila primana u bolnicu zbog povreda, što je izazvalo sumnje na moguće zanemarivanje i nasilje u porodici.

(Blic)

