Naime, Slavica je ispričala kako su počele njene tegobe, te je istakla da joj je bivši suprug Marko Torjanac prvi pritekao u pomoć.

Foto: HRT / screenshot

"U toj panici nisam mogla da se setim broja hitne. Sin radi i nekad se zbog posla ne može javiti, pa sam nazvala Marka i rekla mu da mislim da imam infarkt. Mozak mi je radio savršeno, no telo je odlazilo. Jeziv strah. Panika. Uz ramena, utrnula mi je i vilica, a u prsima kao da mi neko nožem nešto izvlači. Marko je nazvao hitnu i dao im sve podatke, no oni su mu rekli kako ih moram sama nazvati jer nije kraj mene. Koja ludost! Pa već sam mogla biti bez svesti ili mrtva – ispričala je glumica u razgovoru za Gloriju.

"Imala sam još desetak lakših infarkta"

Glumičin bivši suprug Marko brzo je taksijem stigao do nje, te su otišli do bolnice, gde je su je hitno smestili na intenzivnu negu.

"Tokom noći imala sam još desetak lakših infarkta. Ali bila sam mirna jer sam u bolnici. Arterija je bila 95 posto začepljena, došla sam u zadnji tren" ispričala je glumica.

Iako se od bivšeg supruga Marka rastala 2000. godine, ostali su u dobrim odnosima i sarađuju.

(Večernji)