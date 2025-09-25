Pevač Darko Lazić doživeo je noćas saobraćajnu nezgodu na autoputu na Novom Beogradu, dok je u automobilu sa njim bila i njegova supruga Katarina Lazić, koja je sedela na suvozačkom mestu.

Sada se na društvenim mrežama oglasila Darkova bivša verenica, Marina Gagić, koji je podelila misteriozan citat.

Foto: ATA images

 

 

- Nije brak uopšte toliko loš koliko je loš to što ga promovišu ljudi koji su u njemu uglavnom iz pogrešnih razloga koji se pritom vide. Baš vide - glasio je citat koji je ona podelila na svom Instagramu, a mnogi se pitaju da li su ove reči namenjene Laziću.

Tvrdi da nije pio

Darko Lazić je u prvoj izjavi za medije otkrio kako je došlo do saobraćajke, a kako kaže, ničega se ne seća.

- Izgubio sam kontrolu, vidim da su svi preneli da sam bio u alkoholisanom stanju, i spominju se nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu, nikom ništa, preživeli smo. Moja supruga je dobro, ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša, zaneo me je auto, udario sam u autobus. Niko nije bio u autobusu, niko nije povređen, svi smo živi i zdravi. - rekao je Darko za Kurir.

