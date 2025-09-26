Dakota DŽonson ponovo je uspela da privuče pažnju takozvanom "naked", odnosno "golom" haljinom, kada se u četvrtak pojavila na 21. Filmskom festivalu u Cirihu. Glumica koja je potpuno promenila svoj imidž u poslednje vreme, malo toga je ostavila mašti, a na njenu kreaciju ljudi su imali samo jedan komentar "vau".

Foto: Profimedia

 

 

35-godišnja Dakota ponela je upečatljivu plavu čipkanu toaletu bez grudnjaka, koja je isticala njenu vitku figuru.

Gornji deo od čipke prelazio je u spušteni struk, a haljinu je dodatno naglašavao dramatičan til.

Dakota je pozirala nasmejana i dobro raspoložena na crvenom tepihu, a kasnije je izašla na binu da primi nagradu "Golden Eye".

Ovaj smeli izgled dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je na Nedelji mode u NJujorku, na humanitarnoj večeri Kering Caring for Women, ponela još jednu izazovnu kombinaciju koja je malo toga ostavljala mašti.

Haljinu je pokazivala iz svih uglova, a u jednom trenutku otkrila je i izvajanu zadnjicu. Da bi zadržala dozu pristojnosti, zvezda filma "Madame Web" odlučila se za crni satenski grudnjak i tanga donji veš ispod prozirne toalete.

Foto: Profimedia

 

 

Inače, od kako je raskinula dugogodišnju vezu sa pevačem Krisom Martinom, Dakota ne prestaje da iznenađuje provokativnim izdanjima, zbog čega mnogi misle da pokušava da mu pokaže "šta je izgubio".

(Mondo)

