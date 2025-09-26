Strahuje se da je najmanje 100 ljudi poginulo u urušavanju rudnika zlata u nigerijskoj saveznoj državi Zamfara, izjavili su danas preživeli i meštani.

Rudarsko okno na nalazištu Kadauri u oblasti lokalne samouprave Maru urušilo se juče dok je desetine rudara radilo pod zemljom, rekli su očevici za Rojters.

Akcije spasavanja nastavljene su i danas.

Sanusi Auval, lokalni stanovnik koji učestvuje u spasilačkim operacijama, rekao je da je iz ruševina izvučeno najmanje 13 tela, a među njima i telo njegovog rođaka.

- Imali smo sreće što smo spaseni. Od više od 100 ljudi, samo nas 15 je spaseno - rekao je Isa Sani, koji je trenutno na lečenju zbog povreda.

Muhamedu Isa iz Udruženja rudara savezne države Zamfara potvrdio je da je došlo do incidenta i dodao da su se neki spasioci ugušili dok su pokušavali da iskopaju žrtve.

Ilegalna eksploatacija zlata česta je u Zamfari, gde naoružane bande često kontrolišu nalazišta, podstičući nasilje i nesreće sa smrtnim ishodom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: