On je pre braka sa voditeljkom Dajanom Paunović bio oženjen Snežanom, o kojoj se malo zna.

Žika je iz prvog braka sa suprugom Snežanom dobio sina Andriju Jakšića koji je izrastao u ozbiljnog srcelomca za žene. Deo života proveo je u Nemačkoj gde živi i radi, a navodno ga estradno polje i popularnost nikada nisu zanimali. Andriju zanima nešto drugo, a to je proizvodnja vina, a on je i najmlađi enolog u Nemačkoj.

Na mrežama se pojavila Snežanina fotografija: Foto: Printskrin Tviter/ zoranceran

- U svom životu nisam imao mnogo žena. Deset godina sam bio u prvom braku, sedam u drugom, ali kad bih sve godine sabrao, nije to neki veliki broj žena. Nemam čime da se hvalim, jer mi nije bitno. Ima jedno pet žena koje su ostavile trag u mom srcu i ja sve njih volim, poštujem i cenim. I zato želim da pozdravim Dajanu, koja je zaista prelepa i koja vodi računa o našem sinu Dušanu, kao što i Snežana vodi računa o mom starijem sinu Andriji, ispričao je svojevremeno producent.

