U narodu postoje verovanja da vremenske prilike na Krstovdan predskazuju i vreme kakvo nas čeka tokom nastupajuće zime.

Ako je na Krstovdan oblačno, prema narodnom verovanju, zima će biti bogata snegom, a ako je suvo, naredna godina će biti sušna.

Ako do Krstovdana ne odu laste, neće biti jake zime. Foto: Vikipedija

Tiha kiša o Krstovdanu predskazuje blagu zimu.

Grmljavina o Krstovdanu predskazuje plodnu godinu.

Posle toplog i suvog septembra predstoji hladan i kišovit oktobar.

Ako je Krstovdan oblačan, zima će biti snegovita. Ako je vedar, biće suvomrazice.

Kakav septembar oko Krstovdana, takav nas očekuje mart naredne godine. Foto: Shutterstock

U narodu se veruje i da se na Krstovdan zmije povuku na počinak i da ih od tada više nema.

Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavili su u utorak jesenji Krstovdan, praznik koji se slavi dva puta godišnje: 18. januara i 27. septembra.

Podsetimo, u utorak je jako nevreme pogodilo je Beograd i pojedine delove zemlje. Jak grad protutnjio je Čačkom, a olujno nevreme zahvatilo je i prestonicu. Vetar je i obarao drveće, a pojedine ulice poplavljene su usled velike količine kiše koja je pala za kratko vreme.

