U narodu postoje verovanja da vremenske prilike na Krstovdan predskazuju i vreme kakvo nas čeka tokom nastupajuće zime.

Ako je na Krstovdan oblačno, prema narodnom verovanju, zima će biti bogata snegom, a ako je suvo, naredna godina će biti sušna.

Ako do Krstovdana ne odu laste, neće biti jake zime.

Foto: Vikipedija

 

 

Tiha kiša o Krstovdanu predskazuje blagu zimu.

Pročitajte još

Molitva Časnom krstu - uliva nadu u bolje sutra

Molitva Časnom krstu - uliva nadu u bolje sutra

08:31

DANAS JE JESENJI KRSTOVDAN: Strog post, ispoštujte 3 stvari

DANAS JE JESENJI KRSTOVDAN: Strog post, ispoštujte 3 stvari

07:36

SUTRA SLAVIMO KRSTOVDAN: Ove dve stvari obavezno uradite

SUTRA SLAVIMO KRSTOVDAN: Ove dve stvari obavezno uradite

17:14

Šta se kaže za one koji su ROĐENI na Krstovdan?

Šta se kaže za one koji su ROĐENI na Krstovdan?

14:33

Grmljavina o Krstovdanu predskazuje plodnu godinu.

Posle toplog i suvog septembra predstoji hladan i kišovit oktobar.

Ako je Krstovdan oblačan, zima će biti snegovita. Ako je vedar, biće suvomrazice.

Kakav septembar oko Krstovdana, takav nas očekuje mart naredne godine.

Foto: Shutterstock

 

 

U narodu se veruje i da se na Krstovdan zmije povuku na počinak i da ih od tada više nema.

Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavili su u utorak jesenji Krstovdan, praznik koji se slavi dva puta godišnje: 18. januara i 27. septembra.

Podsetimo, u utorak je jako nevreme pogodilo je Beograd i pojedine delove zemlje. Jak grad protutnjio je Čačkom, a olujno nevreme zahvatilo je i prestonicu. Vetar je i obarao drveće, a pojedine ulice poplavljene su usled velike količine kiše koja je pala za kratko vreme.

ZAPAD U ŠOKU! Doneta odluka - Rusija se vraća na takmičenja sa grbom, zastavom, himnom!
Sport

ZAPAD U ŠOKU! Doneta odluka - Rusija se vraća na takmičenja sa grbom, zastavom, himnom!

RUSKI DRONOVI ‘GERANJ’ DOPREMLJENI NA JAVOROVSKI POLIGON Zaharova razobličila zaveru - Evropa nikada nije bila bliže trećem svetskom ratu
Planeta

RUSKI DRONOVI ‘GERANJ’ DOPREMLJENI NA JAVOROVSKI POLIGON Zaharova razobličila zaveru - Evropa nikada nije bila bliže trećem svetskom ratu

BONUS VIDEO:

#Krstovdan #Jesenji Krstovdan #kiša na Krstovdan #Krstovdan narodna verovanja i običaji #SPC #Srpska pravoslavna crkva #pravoslavlje
Komentari 0
"ДОК ЈЕ ПИКСИ СЕЛЕКТОР НЕ ИГРАМ ЗА СРБИЈУ"! Бивши репрезентативац шокирао изјавом, чека се реакција ФСС-а

"DOK JE PIKSI SELEKTOR NE IGRAM ZA SRBIJU"! Bivši reprezentativac šokirao izjavom, čeka se reakcija FSS-a