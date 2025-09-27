Napravio mu je svojevremeno i Instagram nalog koji ima više od 1,3 miliona pratilaca, a redovno pokazuje koliko voli svog ljubimca.

Od njega se ne odvaja, redovno je u boksu Ferarija (kao ranije Mercedesa) i sa njim se pojavljuje doslovno svuda.

„Molim vas, držite Roskoa u svojim mislima. Želim da vas sve obavestim o njegovom stanju.

Rosko je ponovo dobio upalu pluća i imao je poteškoća sa disanjem. Primljen je u bolnicu i uspavan kako bi se smirio dok su vršene kontrole, a tokom procesa mu je srce stalo. Uspeli su da povrate otkucaje srca i sada je u komi.

Ne znamo da li će se probuditi iz nje. Sutra ćemo pokušati da ga probudimo. Pored njega sam i želim da vam svima zahvalim na molitvama i podršci“, poručio je Hamilton.

Svaki vlasnik zna koliko je ovo težak trenutak.

