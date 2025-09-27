Milanu je njegova 18 godina mlađa izabranica Maja 29. julaove godine podarila sina Despota, a glumac je jednom rekao da želi da sina krsti na veliki praznik Krstovdan.

Rešio je da se njegov naslednik krsti u manastiru Gračanica, na Kosovu.

Milan je nosio košulju na kojoj su bile izvezene reči: "Stopama predaka", a onda je objavio i pesmu za ovaj važan dan u porodici Vasić. Foto: Printskrin/Instagram/milanvasic_official

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - stoji u objavi koju je podelio Milan Vasić pesmu koju je napisao Miroljub Jevtić. Foto: Printskrin/Instagram/milanvasic_official

Milan Vasić je ranije objavio da je sve spremno za krštenje njegovog sina. Tom prilikom je pokazao i šta će Despot nositi na svoj veliki dan.

On je tada postavio fotografiju bele tunike na kojoj je ispisano njegovo ime, kao i simbol krsta. Foto: Instagram printskrin/milanvasic_official

