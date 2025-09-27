Pevačica Bebi Dol uspela je da oduševi sve šetače u Knez Mihailovoj ulici.

Bebi Dol je šetala centrom Beograda, a onda je odlučila da se pridruži devojčici koja je stajala nasred ulice i pevala. Pevačica joj je prišla i zajedno sa njom pustila glas.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

NJih dve su pevale "Dancing queen" od grupe ABBA, a ovaj spontani nastup nije prošao nezapaženo.

Prolaznici su odmah prepoznali Bebi Dol pa su uzeli mobilne telefone i snimili ovaj prizor koji je doslovno sve prisutne oduševio.

Nastup možete da vidite ovde.

Komšije Bebi Dol: "Vlasnica je izbacila iz stana"

Bebi Dol danas živi u potpunoj ilegali, a prema rečima sugrađana, ona je u veoma nezavidnoj i teškoj situaciji.

Ekipa Blica je posetila kraj u kom je Bebi živela sa dečkom kao podstanar. Međutim, čim smo stigli na adresu, njene nekadašnje komšije rekle da je izbačena iz stana u kom je živela, a nisu imali ni reči hvale za bivšu komšinicu.

- Ona više ne živi tu. Dugo već nije tu. Bila je u našoj zgradi, ali je napravila rusvaj sa životinjama i vlasnica ju je izbacila - rekao nam je stanar zgrade u kojoj je nekada živela Bebi, dok druga komšinica priznaje:

- Čula sam da je u teškoj situaciji. Tužno je to za nekoga poput nje.

#Bebi Dol #pevačica Bebi Dol #Bebi Dol u Knez Mihajlovoj #Beograd #VIP
