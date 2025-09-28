Legendarni jugoslavenski teniser i teniski trener, Nikola Pilić, preminuo je u 87. godini života.

foto: printskrin Jutjub RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal

Sahranjen je na intimnoj porodičnoj ceremoniji u Opatiji, gde je proveo poslednje godine. foto: printskrin Jutjub RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal

NJegovo ime u medijima se uglavnom pominjalo u kontekstu činjenice da je ostavio neizbrisiv trag u “belom sportu”. Između ostalog, mnogi ga smatraju teniskim ocem Novaka Đokovića, čijim uspesima se neizmrno radovao.

Iako nije često govorio o privatnom životu, u javnosti se duže od pet decenija pojavljivao sa suprugom, srpskom glumicom Mijom, rođenom Adamović. Prvi put su se videli tokom šetnje korzoom u Novom Sadu, kada je ona imala 17 godina.

- Sećam se da sam mojoj drugarici Anđi rekla: “To je on!” Nije mi izlazio iz glave, verovatno ni ja njemu – pričala je gospođa Pilić pre neku godinu u emisiji “TV lica kao sav normalan svet”, gde se pojavila zajedno sa suprugom.

Nikola Pilić, koji je dobio stipendiju da nastavi školovanje u Novom Sadu, često je putovao zbog sportskih obaveza, ali lepu Novosađanku nije zaboravljao. Ona je kasnije prešla u Beograd, gde je započela uspešnu glumačku karijeru, kako na sceni Atelja 212, tako i u filmovima koji su se tada snimali.

Ipak, zbog ljubavi je sve ostavila i krenula u svet.

Venčali su se posle duže veze, 1970. godine. Imali su čak tri venčanja. Prvi put su rekli “da” u jugoslovenskoj ambasadi u Londonu, zatim u jednoj crkvi u Engleskoj, a potom u Švajcarskoj. Sticajem okolnosti u istom hotelu boravili su Ričard Barton i Elizabet Tejlor, koji su im lično čestitali na venčanju.

Ćerka Danijela i sin Niko uveličali su njihovu porodičnu sreću. Budući da Nikola često nije bio kod kuće, brigu o porodici i vaspitanju dece preuzela je na sebe gospođa Mija.

- Davala mi je podršku tokom karijere, i to mi je bilo jako važno. Osim toga, ćerku i sina odgojila je na pravi način. Između ostalog, naučila ih je da se živi od rada. Iako su mogli da sede na bilo kojoj tribini, uvek su nešto radili. I ja sam takav, i u ovim poznim godinama.

- Ako nemam obaveze, dan mi je izgubljen – pričao je Nikola Pilić, koji je i u 84. godini svakodnevno igrao tenis bar dva sata.

