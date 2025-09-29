Desetine članova te porodice proglašeno je krivim za sprovođenje kriminalnih radnji, a mnogi od njih dobili su duge zatvorske kazne.

Porodica Ming radila je za jedan od četiri klana koji su upravljali gradom Laukai, u blizini granice sa Kinom, pretvorivši ga u centar za kockanje, drogu i druge vrste kriminala, preneo je BBC.

Vlasti Mjanmara uhapsile su veliki broj članova ovih klanova 2023. i izručile ih Kini.

Ukupno 39 članova porodice Ming osuđeno je danas u gradu Vendžou na istoku Kine, od kojih je njih 11 osuđeno na smrt, dok je 11 dobilo kazne doživotnog zatvora, javila je CCTV.

Ostali članovi porodice osuđeni su na kazne od pet do 24 godine zatvora.

Kako je naveo sud, oni su se bavili prevarama sa telekomunikacijama, ilegalnim kazinima, trgovinom drogom i prostitucijom.

Ovim kaznama, Kina signalizira rešenost da oštro postupa prema kriminalnim aktivnostima na svojim granicama, navodi BBC.

