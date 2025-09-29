Desetine članova te porodice proglašeno je krivim za sprovođenje kriminalnih radnji, a mnogi od njih dobili su duge zatvorske kazne.

Porodica Ming radila je za jedan od četiri klana koji su upravljali gradom Laukai, u blizini granice sa Kinom, pretvorivši ga u centar za kockanje, drogu i druge vrste kriminala, preneo je BBC.

Vlasti Mjanmara uhapsile su veliki broj članova ovih klanova  2023. i izručile ih Kini.

Ukupno 39 članova porodice Ming osuđeno je danas u gradu Vendžou na istoku Kine, od kojih je njih 11 osuđeno na smrt, dok je 11 dobilo kazne doživotnog zatvora, javila je CCTV.

Ostali članovi porodice osuđeni su na kazne od pet do 24 godine zatvora.

Pročitajte još

UGUŠIO SINA I ŽENU NA SPAVANJU: Selimović dobio 45 g zatvora

UGUŠIO SINA I ŽENU NA SPAVANJU: Selimović dobio 45 g zatvora

17:19

Brajan Volš izboden u zatvoru

Brajan Volš izboden u zatvoru

10:46

BIO POGREŠNO OPTUŽEN: Policija se izvinala čoveku na grobu

BIO POGREŠNO OPTUŽEN: Policija se izvinala čoveku na grobu

13:21

NEONACISTA PROMENIO POL: Ismeva državu, hoće u ženski zatvor

NEONACISTA PROMENIO POL: Ismeva državu, hoće u ženski zatvor

12:29

Kako je naveo sud, oni su se bavili prevarama sa telekomunikacijama, ilegalnim kazinima, trgovinom drogom i prostitucijom.

Ovim kaznama, Kina signalizira rešenost da oštro postupa prema kriminalnim aktivnostima na svojim granicama, navodi BBC.

(Tanjug)

SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)
Sport

SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)

BRANIO OTADŽBINU, ODLETEO U SMRT I VEČNU SLAVU: Kako je major Milan Tepić digao u vazduh magacin sa oružjem da ga se ne dokopaju "zenge"
Reportaže

BRANIO OTADŽBINU, ODLETEO U SMRT I VEČNU SLAVU: Kako je major Milan Tepić digao u vazduh magacin sa oružjem da ga se ne dokopaju "zenge"

BONUS VIDEO-

#narodna republika Kina #smrtna kazna #Kriminal #kazne za kriminalce #Kina vesti #smrtna kazna u Kini #porodica Ming
Komentari 0
ПАВКОВИЋ ЈЕДВА ПОВЕРОВАО ДА ЋЕ НА СЛОБОДУ: Пуковник Јевтић за "Новости" о одлуци механизма у Хагу

PAVKOVIĆ JEDVA POVEROVAO DA ĆE NA SLOBODU: Pukovnik Jevtić za "Novosti" o odluci mehanizma u Hagu