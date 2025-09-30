Milica Todorović se nakon saznanja da je u drugom stanju povukla iz javnosti, a izvor koji joj je blizak otkrio je da će pevačica dobiti sina.

- Milica je srećna kao nikada ranije! Godinama je priželjkivala da postane majka i želja će joj se napokon ispuniti. Uživa u trudnoći i trudi se da se potpuno isključi iz estradnih dešavanja. Vreme uglavnom provodi u Beogradu, a partner se trudi da joj u svemu ugodi. Tretira je kao pravu kraljicu, a u posetu joj često dolazi i majka Jasmina, koja je presrećna što će postati baka i potpuno je razmazila ćerku. Pomaže joj, daje savete i sprema sve što poželi. Milica je najsrećnija što ima takvu porodicu i što se svi trude da joj olakšaju i ulepšaju trudničke dane - započeo je priču sagovornik za Informer. Foto: ATA images/A. Ahel

Iako joj je najpre rečeno da nosi devojčicu, atraktivna pevačica će ipak roditi sina.

- U trenutku kada joj doktori saopštili da čeka devojčicu bila je van sebe od sreće! Cela porodica radovala se dolasku devojčice na svet, međutim, na poslednjem ultrazvuku desio se preokret. Doktori su shvatili da Milica ipak čeka sina! Na ranijim pregledima beba je bila okrenuta tako da nije moglo jasno da se vidi kog je pola. Lekari su pretpostavili da je u pitanju devojčica, pa ih je mališa iznenadio - kaže sagovornik. Foto: ATA images/A. Ahel

- Saznali su da je s bebom sve u redu, a to im je svakako najbitnije. Presrećni su što će postati roditelji, a njen partner je ponosan što će dobiti naslednika. NJihove porodice im maksimalno pomažu, a Miličine sestre i majka već kupuju odeću u plavim nijansama i željno iščekuju da ugledaju malog princa - priča sagovornik.

