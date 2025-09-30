Navršava 34 godine od smrti legendarnog Tomislava Tome Zdravkovića. Rođen je u Aleksincu 20. novembra 1938, a umro u Beogradu 30. septembra 1991.

Na muzičkoj sceni ostao je upamćen kao autentičan boem i pesnik, a njegove pesme, iako ukorenjene u narodnoj muzici, nosile su duh šansone.

Toma Zdravković otpevao je brojne hitove, a i jednu od najlepših ljubavnih pesama svih vremena "Čekaj me i ja ću sigurno doći, samo me čekaj dugo..." Foto: reprint TV Novosti Pročitajte još "Pevači su bili primorani da dolaze na Tomin grob" (VIDEO) 11:20 NIJE PIĆE: "Tomu je UBILA navika o kojoj se malo zna" 22:03 KVAKA O ILIĆU I BRENI: Čeka ih pomrčina - patuljci, nisu ljudi 10:43 KO JE NAPISAO SILVANIN NAJVEĆI HIT? Istinu dugo krili 18:56

Muziku, prepev i modifikaciju teksta uradio je Milutin Popović Zahar, a izvori bliski legandarnom pevaču tvrde da je odlučio da je otpeva onda kada je saznao da je bolestan i da mu nema spasa.

Pesma je antologijska i svom autoru donela je svetsku slavu

Konstantin Simonov jedan je od najuticajnijih sovjetskih pisaca svih vremena. Dobitnik je Staljinove nagrade za književnost 6 puta, Lenjinove nagrade, ordena Belog lava, a proglašen je i herojem Sovjetskog Saveza. Ipak, širom sveta najupamćeniji će ostati po svojim stihovima: "Čekaj me i ja ću sigurno doći".

A pesnikova priča zbog koje je napisao pesmu koja je ganula milione bila je veoma lična i tragična.

U životu Konstantina Simonova postojala je samo jedna žena – slavna sovjetska glumica Valentina Serova u koju je bio očajnički zaljubljen. Jedini problem? Valentina je već bila udata i to srećno za generala Anatolija Serova.

Međutim, onda se dogodilo da je Anatolij 1939. poginuo u nesreći dok je testiao novi avion. Valentina je bila skrhana i dugo se upuštala u mnogobrojne ljubavne afere, ali nikog nije uspela da zavoli, sve dok, ratne 1940. godine, nije upoznala Konstantina.

I taman kada se činilo da će njihova ljubav procvetati, pisac je mobilisan i postao je ratni dopisnik direktno sa fronta i daleko od svoje drage. Ovo iskustvo će ga obeležiti za ceo život jer će svedočiti nekim od najkrvavijih bitaka u istoriji čovečanstva / bici kod Odese, odbrani Staljingrada, boju za Berlin...

(Story)

BONUS VIDEO: