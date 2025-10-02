Erik Tramp se u ponedeljak uveče pojavio se u emisiji “Veče sa Robom Šmitom” na NJuzmaksu, gde mu je voditelj prikazao snimke demokrata koji se žale na tretman bivšeg direktora FBI DŽejmsa Komija, koji je prošle nedelje optužen po dve tačke - za davanje lažnih izjava i ometanje pravde, u vezi sa svedočenjem u Senatu 2020. o istrazi Biroa u vezi sa ruskim mešanjem u izbore 2016.

"Krenuli su na mene kao na psa"

Dok se Donald Tramp dugo žalio na politizaciju Ministarstva pravde, demokrate i mnogi pravni posmatrači ukazivali su na Komijevu optužnicu kao dokaz da upravo on sam radi to isto.

Ali, Erik je uzvratio, tvrdeći da je Ministarstvo pravde bivšeg predsednika DŽoa Bajdena krenulo na njega “kao na psa” i užasno tretiralo njegovu porodicu, prenosi “Dejli mejl”.

- Upali su mu u kuću! Upali su u Mar-a-Lago! Pokušali su da ga razvedu! Pokušali su da razdvoje našu porodicu! - rekao je Erik u emisiji.

FBI je upao u Mar-a-Lago u avgustu 2022. i zaplenio dokumenta za koja su zvaničnici verovali da ih je tada bivši predsednik ilegalno zadržao, a koja su bila poverljiva.

"Invazija na privatnost"

Melanija Tramp je takođe rekla da je bila “besna” zbog racije u Mar-a-Lagu. Ona je u intervjuu za “Foks end frends” u septembru 2024. nazvala istragu FBI-ja “invazijom na privatnost”.

- Videla sam neprijatne stvari koje niko ne želi da vidi. I razbesniš se jer, znate, niko ne bi trebalo da trpi takve stvari. Neki ljudi - ne znam čak ni ko ni koliko njih - su, znate, prekopavali moje stvari – rekla je ona. Foto: Evan El-Amin/Shutterstock

Erik je tvrdio da je bivši državni tužilac Merik “Garland bio u središtu svega toga”.

- I DŽo Bajden je bio u središtu svega toga kada su upali u našu kuću, kada su upali u Mar-a-Lago, kada su upali u Melanijin ormar, kada su upali u sobu 16-godišnjeg Barona – rekao je on. Foto: Jutjub printskrin/Newsmax

"To je platila Hilari Klinton"

Najstariji Trampov sin je u emisiji takođe izrazio bes zbog dva ranija opoziva svog oca – prvog zbog zadržavanja sredstava Kongresa kako bi izvršio pritisak na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da objavi istragu protiv Bajdenovih, a drugog zbog upada u Kapitol hil 6. januara 2021. Foto: Profimedia

- Znate, išli su na njega zbog ruske prevare koja nije postojala, što je platila Hilari Klinton - rekao je Erik Tramp, preneo je "Dejli mejl".

