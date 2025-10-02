Pevač Bojan Tomović istakao je da je muzički potencijal pevačice Marije Šerifović neupitan, ali kada je reč o lepoti, ona ne ispunjava njegove kriterijume.

Dugo se pričalo o novom duetu Bojana Tomovića i Jovanom Pajić, međutim pevač je otkrio da ipak neće doći do ponovne saradnje sa Pajićevom.

On je prokomentarisao i priče koje kruže o prijateljstvu Pajićeve i Marije Šerifović. Foto: Fejsbuk/Bojan Tomovic Moštrokol

- Nastavka neće biti, jer po pravilu nastavci budu lošiji od originala. "Jugić" se i dan-danas sluša, i to mi je drago, ali ništa od novog dueta sa Pajićkom. Što se tiče nje, ako su tačni navodi da ima nešto sa Marijom, onda mora kod očnog lekara. Marija je, po meni, najružnija pevačica na Balkanu - i šire. Peva sjajno, ali bolje da je ne gledaš - zaključio je Tomović za "Informer".

