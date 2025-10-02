Tokom gostovanja u jednoj emisiji Sergej Ćetković objasnio je kako nikada ne znamo šta nas u životu očekuje, kao i to šta su njemu predstavljali roditelji.

- Potpuno neočekivano, ne mogu da kažem filmski. Pošto ne znam ko bi mogao da napiše scenario tog tipa da ti u četiri dana stojiš na istom mestu i ispraćaš ljude koji su te doneli na svet. Toliko divne i velike ljude u svakom smislu te reči. LJude koji su bili najbolji prijatelji, podrška, ljubav, roditelji - govorio je Sergej. Foto: ATA images/M. M.

- Da ne pređem u neku patetiku, ali definitivno kao da je neko, ne znam ni ja, pocepao deo tebe. Ali sa druge strane znam da nam je isti cilj, svi idemo ka tome, i kao što kažu neka ide redom, što je i jedina istina. Često se setim kada se sve to izdešavalo jedan prijatelj mojih roditelja je došao i sa nekim pogledom mi je rekao: "Više niste deca" - zaključio je Ćetković u emisiji "Iz profila".

Segej podržao kolegu Acu Sofronijevića - postaje profesor na njegovoj akademiji

Posle mnogo godina rada na najvećim muzičkim projektima u zemlji, vrhunski harmonikaš i producent Aleksandar Sofronijević odlučio je da svoje znanje i iskustvo prenese drugima.

Tim povodom, 1. oktobra 2025. godine, u Lisabon baru u MTS Dvorani svečano je obeležen početak rada ASPA Pro Academy, škole muzičke produkcije koja ima ambiciju da postane jedinstveni edukativni centar u regionu.

Među prisutnim kolegama našao se i Sergej Ćetković za kog mnogi smatraju da bi bio idealan profesor i predavač.

