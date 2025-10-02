Glumac Nebojša Kundačina (64) je oženio 32 godine mlađu koleginicu Mariju, a ona je sada na društvenim mrežama podelila zajedničke slike sa jedne proslave i pokazala da uživaju u ljubavi.

Naime, Nebojša i Marija Kundačina su se elegantno obukli, pa su zajedno pozirali.

Ona je bila u crnoj haljini sa otvorom na grudima, crnim čarapama i uz sve to je ukombinovala crni sako, dok je glumac bio u odelu.

Sve je počelo od seminarskog rada

Nebojša se Marijom oženio 24. januara 2019. godine.

Marija je tokom seminarskog rada pratila stvaralaštvo Nebojše Kundačine, a njegova gluma ju je jako dirnula, pa je imala potrebu da sa njim popriča o komadima koje je gledala.

- Na fakultetu smo dobili zadatak da napišemo seminarski rad o predstavama koje smo gledali, a ja sam pogledala nekoliko u nacionalnom teatru u kojima je glumio Nebojša. NJegova gluma toliko me je dirnula da sam mu prišla posle jednog izvođenja sa željom da mu postavim nekoliko pitanja o njegovim ulogama - rekla je Marija svojevremeno za "Gloriju".

"Divno je kad se dvoje ljudi pronađu i prepoznaju"

Nebojša je istakao da je bio oduševljen Marijom nakon prvog razgovora.

- Pošto posle predstave najčešće nisam u stanju da mislim kako treba, zamolio sam Mariju da se čujemo sutradan. Želeo sam da u međuvremenu malo razmislim i, u slavu nauke, dam odgovarajuće i suvisle odgovore. I eto, sutradan smo se čuli i razgovarali, naravno u pozorištu i o pozorištu, a među nama su se odmah javile simpatije, prepoznali smo se - istakao je Kundačina i dodao:

- Među nama je od početka sve nekako romantično i baš onako kako i treba da bude, ukoliko išta može da bude romantično u ovom brzom i ludom vremenu. Divno je kad se dvoje ljudi pronađu i prepoznaju. Kad je prava osoba u pitanju, onda se sve dešava lako, bez ikakvih strategija i planova, pa je i venčanje došlo nekako spontano. Imamo dosta istih interesovanja, za glumu, muziku. Mnogo čitamo, ali uglavnom vezano za glumu, delimo sličan osećaj za dobre stvari i zajednički to sve doživljavamo kao neko ushićenje - rekao je glumac o odnosu sa Marijom.

